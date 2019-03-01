97版《天龍八部》角色經典重現　黃日華喬峰22年後再會王語嫣

新版《倚天屠龍記》最近在內地熱播，在網上掀起熱議。其實不止這部劇，金庸的經典作被拍成影視劇都大受歡迎，好像1997年版的《天龍八部》，也是觀眾心目中的經典之作。日前劇集一眾主演齊齊獲邀上內地綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，眾人相隔22年後再度重聚，勾起不少劇迷的回憶。

1997年TVB拍攝的《天龍八部》絕對是不少觀眾心目中的經典。（網上圖片）

一眾主演包括陳浩民、樊少皇、李若彤、何美鈿、李鴻傑、李國麟、潘志文、劉玉翠、黃日華在節目上重聚，均以當年劇中造型亮相。雖然距離劇集播出至今已經22年，但眾人依然深受觀眾喜愛。網上流傳節目錄製的照片，相中所見他們變化不太大，當中飾演鍾靈的何美鈿，凍齡樣貌引來網民熱烈討論，紛紛大讚鍾靈妹妹依然像少女一樣美麗動人！何美鈿當年出演《天龍八部》時只有21歲，嬌小的身材，水汪汪的大眼睛，典型的古裝美女。擁有Baby Face的她多年來都樣貌都沒有什麼變化，果然是天生麗質！

何美鈿多年來都冇走樣，依然可愛！（微博圖片）

曾是「無綫五虎將」之一的黃日華，在《天龍八部》中將喬峰義薄雲天的悲情形象演繹得入型入格，可以說是最經典的喬峰！近年他已經減少幕前演出，為人低調。

黃日華近年已經減少幕前演出，回歸家庭。（微博圖片）

飾演段譽的陳浩民當年絕對是一位奶油小生，長相標緻，形象儒雅。雖然今年將踏入50歲，但除了身形圓潤了少少之外，其他都算Keep得不錯，與老婆蔣麗莎育有四個仔女，一家六口相當幸福。

陳浩民飾演的段譽風度翩翩，如今已經是四個仔女的爸爸。（微博圖片）

樊少皇飾演的虛竹可以說是他演藝生涯中最經典的角色之一，劇中木訥又不失可愛，完美演繹角色。近年主力在內地發展的他，曾參演不少劇集，最近在《倚天屠龍記》中飾演成昆。

樊少皇近年主力在內地發展，虛竹是他塑造的經典角色之一。（微博圖片）

當年的李若彤是無數人心中的夢中情人，她飾演的王語嫣不食人間煙火，令觀眾留下深刻印象。多年來她依然保持纖瘦身型，一舉一動都勾起不少人童年回憶。而李國麟演的鳩摩智、李鴻傑演的四大惡人之一段延慶、潘志文演的段正淳、劉玉翠演的阿紫，都是大家十分熟悉的經典人物。如今一眾主演重聚，讓劇迷可以再見一班陪伴自己成長的角色，不少網民都表示相當感動，更紛紛留言期待節目正式播出。

李若彤曾飾演小龍女、王語嫣，氣質出眾。（網上圖片）

不少網民都話很期待節目播出！（微博圖片）