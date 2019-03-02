棒棒堂解散10年終重聚同框打邊爐！　敖犬：當年的你們還好嗎

「吼吼吼～模范棒棒堂，正式開堂！」相信不少90後都曾經追看《模范棒棒堂》和《我愛黑澀會》等台灣綜藝節目，從節目中出道的Lollipop棒棒堂更曾紅遍台灣及香港等亞洲地區，可說是大家集體回憶之一。適逢昨天（1/3）正是組合解散10周年之際，敖犬、小傑、王子、小煜、威廉和阿緯上傳6人再聚的照片，惹哭不少粉絲。

2006年出道的Lollipop棒棒堂，當年是少女們追捧的人氣偶像，更在出道後短時間內成功攻陷台北小巨蛋和香港紅館等大型場館，舉辦組合的演唱會。可惜團體多次傳出不和，以及有成員想單飛的傳聞，2009年底約滿後正式解散。其中小傑、王子與王子親弟毛弟組團JPM，而其餘4人則以Lollipop F重新出發。可是其後隨著各人單飛，6人也各奔東西，而阿緯現在已是老闆加人爸。不過對於6棒合體一事，一直都是粉絲的希望，祈望有朝一日見到6人再聚的畫面。

【有片】棒棒堂相隔多年Re-U想當年 獨欠一人有遺憾

小傑和威廉中間預留一個空位，相信就是留給前經理人Andy哥。（網上圖片）

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而昨天粉絲的願望亦終於達成，棒棒堂6人在個人社交平台上，上傳一同吃火鍋的照片。6棒一同戴上帽子，開心地對鏡頭微笑，就像時光倒流10年一樣，不少粉絲都留言指「變老的只有自己」。早在去年棒棒堂亦曾與當年的伯樂Andy哥聚會和合照，可是當時單飛謠言最多的敖犬，因正專注內地的工作未有現身，粉絲都不禁大叫可惜。在組合解散後的10年，敖犬也終於同框合照，並在Facebook寫上「2009拆團，2019合體，我們是Lollipop棒棒堂。10年了，當年的你們還好嗎哈」，特意加上6支波板糖Emoji外，亦有心地關心粉絲們的現況。

棒棒堂曾於紅館開演唱會，每一位粉絲也在期望6人再重聚的一天。（視覺中國）

一齊搵番棒棒堂嘅回憶：