GD@BIGBANG常請假失晉升機會　若審查後不通過或要提早退伍

韓國天團BIGBANG隊長GD當兵後，可說是繼續新聞不斷。早前才被韓國媒體「Dispatch」追撃，因在軍隊請假過多而失去晉升上等兵的機會。今天（2日）又有韓媒指，3師團調查委員會就GD上月的現役服役不合格進行審查，有提早退伍的可能？

根據韓國傳媒報導指，GD自上年4月起，在白骨部隊中服刑期間，有三分一時間並沒有在營中，當中包括因腳傷等請假留院的日子。更有資料指，GD未夠一年已使用了共28天的年假，因而失去晉升上等兵的機會。而當時軍隊亦有確認GD的確沒有從一等兵，晉升成為上等兵。

3師團調查委員會正就GD未能晉升一事做審查，決定他會否提早退伍。（網上圖片）

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最近白骨部隊中的3師團調查委員會，就GD未能晉升一事對他展開審查和進行表決，根據委員會上級的判決，決定GD能否繼續留在白骨部隊中服役。根據韓媒所指，萬一結果為「適合」，GD則會繼續在原營完成餘下的兵役；如結果顯示「不適合」，GD就要離開軍隊，以公益兵或民間防衛隊身份代替，變相脫下軍服提早退伍。暫時所屬YG娛樂未有回應事件，可是有軍隊相關人士就表示「事實上退伍」。

就是否提早脫下軍服一事，要留待公司及軍隊的進一步公布。（網上圖片）