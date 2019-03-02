【中華小姐2019】陳曉華表現失準照奪冠　成為第四位港、華姐滿貫

《2019國際中華小姐競選》結果出爐，香港代表5號陳曉華成功擊敗18名候選佳麗，成功摘下冠軍，而亞軍是來自夏威夷4號的王慧媛，季軍是來自紐約13號吳雅珠。

【中華小姐2019．有片】才藝表演逐格睇 陳曉華失手仍獲最高分

大熱奪冠！（陳順禎攝）

三位又係咪大家心水？（陳順禎攝）

現年24歲的陳曉華在中大護理學系畢業，早在讀書時在中大已經是校花級數，未入行前已為網絡紅人，其戀情亦一直備受網民和宅男關注。今次比賽前，雖然她依然被視為大熱人選，但她就表示心情緊張，更落力減肚腩仔。

點撃下圖睇奪冠實況！

+ 4 + 3 + 2

而她今晚雖然表現未算最佳，在才藝表演環節更3次失準，但仍獲評判團肯定，撃敗一眾對手奪得冠軍。

雖然事前落力練習，但最後都失準...（IG圖片）

（陳順禎攝）

+ 10 + 9 + 8

而陳曉華亦是繼李嘉欣、郭羨妮和陳凱琳三位師姐後，第四位同時獲得香港小姐和國際中華小姐冠軍。

1988年由李嘉欣奪得！

首屆華姐冠軍！（IG圖片）

2000年由郭羨妮奪得！

個個都係不老女神！(IG圖片)

+ 2

2014就由坐緊月的陳凱琳奪得！

唔知Grace有冇乖乖坐返月呢？(IG圖片)