【中華小姐2019．有片】才藝表演逐格睇　陳曉華失手仍獲最高分

《2019國際中華小姐競選》今晚舉行決賽，作為一個選美比賽，除了美之外，才藝也相當重要，所以才藝表現絕對是不可沒有的環節。19位佳麗各自展現出自己的才藝，有唱歌、跳舞、樂器，甚至連魔術也出動。

不過，才藝表演也會有失手的環節，我們香港代表陳曉華就不幸成為代表。話說她的表演環節是空中呼拉圈，但一開頭已經上不了圈，成為蝦碌片段。不過Hera未有被失誤影響，依然全程展出甜美笑容，可惜之後再度失手，難怪張曦雯事後都話：「Hera俾到我好有驚險嘅感覺。」不過，最終才藝表演最高分三甲仍然有Hera的位置，唔通冠軍會係佢？

陳曉華冇失手時，其實真係幾多睇嘅。（葉志明攝）

+ 7 + 6 + 5

有好多人話，才藝表演玩樂器一定唔高分，因為太普通。不過大馬代表彭嘉伊用古箏彈奏洗腦神曲《Despacito》，相當有創意，加埋其甜美的樣子，簡直是視覺加聽覺的享受。

估唔到事前大熱的大馬代表彭嘉伊，竟然連10強都唔入，TVB搞乜？（葉志明攝）

+ 6 + 5 + 4

講到最令人驚嘆的表演，莫過於11號的謝曉穎表演的芭蕾舞，一口氣差不多轉成十個圈，連有學過芭蕾舞的麥明詩都忍不住讚美。

謝曉穎跳芭蕾舞真係好勁！（葉志明攝）

+ 4 + 3 + 2

睇埋其他佳麗表演啲咩喇！