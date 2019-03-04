【世界奇妙物語】唔讓座人生會無限Loop？　一個慘過落地獄的故事

日本恐怖奇幻節目《世界奇妙物語》，是由1990年起富士電視台製作的節目，堪稱為日劇的經典。如果覺得早前介紹過的《雪山凶靈》太恐怖，其實觀眾都可以從其他有趣又有意思的集數入手，就像這次要說的《比之前更好的人》，故事一樣是耐人尋味。

《比之前更好的人》是在2008年播放的春季特別篇，故事講述男主角孝（伊藤英明飾）一天醒來有了一系列的計劃，準備為女友恭子慶祝生日兼求婚，怎料他遇到一個又一需要他幫助的人，只要他沒有幫對方，他又會重新回到鬧鐘響起，要起床的一刻，無限Loop。

男主角孝一天醒來即看看月曆，提醒自己今天是女友恭子的生日。（網上圖片）

一起床他開電視的時候，電視播放着星座運程預告，對處女座的提醒，「為了達到目的請對其他人親切些」，就不斷在每一次Loop的時候提醒着孝。其後，要讓座給婆婆﹑幫女子搬好單車﹑讓別人先提款等等，甚至連他想買來向女友求婚的戒指也讓了給別人。因為他只有一個信念，不這樣做的話，根本見不到恭子。

如果孝沒有幫助對方，對方就會幻化出一個詭異的面孔。（網上圖片）

一如其他《世界奇妙物語》系列一樣，結局也是出人意表的，當他做完最後的一件好事，已經遲到了但仍滿心歡喜的趕去見女友，最後女友竟然跟他說她要結婚了，而對象就是跟搶了孝的戒指的那個男人，這真的是太諷刺了吧！故事的結局真的令人笑爆了，孝竟然幫人幫到獲頒「諾貝爾和平獎」，但最後也因為一件小到無聊的事——不小心踩到台上的男子的腳，又再回到起床的一刻，真的是有夠慘啊！

需要孝幫助的人接二連三地出現。（網上圖片）

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究竟這個故事是笑話一個，還是別有用意，就留待大家評論了。不過我相信還是跟春季篇開頭主持人講的「人生充滿着危險，危險總是沒完沒了地跟著我們」有關的，別人一直在提醒着孝是一個好人，這種其實也是給所謂的「好人」的一種壓力吧，說不定這個世界真的有一種人是不幫人就沒法前進下去的呢！

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