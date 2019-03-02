【超驚嚇】《雪山凶靈》被封日本第一鬼片　推理情節變出多個結局

日本恐怖節目《世界奇妙物語》，由1990年開始由富士電視台製作的怪談式節目，歷年來也令觀眾嚇餐飽，而公認最恐怖驚嚇的短片，必定要數到2000年的《雪山凶靈》，氣氛詭異之外，多年來也留下無數謎團，兇手是誰更出現了各種答案，甚至連有冇鬼都要爭論一番，下文為大家解開纏繞了觀眾19年的謎題。

女主角美佐發現了原本只得4人的小屋，卻疑有第5個人存在。（網上截圖）

短片講述一架飛機失事，在雪山上墜毀，只有5個人生還，包括醫生、商人、記者及兩名少女美佐及麻里，而麻里不幸腳部受了重傷，要其他人孭著行走，在大風雪下，眾人性命岌岌可危，為了活命他們將受傷的麻里埋入雪洞內，並留下食物離去，未幾眾人神奇地發現一間小屋，4人在屋內找到食物及毛毯，又生火取暖，而美佐及記者回去救麻里，當記者用鐵鏟插進雪內，卻不慎插死了麻里，而恐怖故事亦由此展開。

醫生提出4人中要有1人清醒，每隔5分鐘要叫醒另一人。（網上截圖）

記者誤殺了埋在雪中的麻里，最後亦難逃毒手。（網上截圖）

片中的商人性格自私，在小屋中爭奪食物，亦是最先提議放棄麻里。（網上截圖）

生還的4人在屋內等待救援，分別在小屋內四角的床上休息，為怕入睡後失溫而死，醫生提出當3人睡覺時，剩下1人必定要清醒，而每隔5分鐘，清醒的人就要叫醒另一人，之後才可入睡，如是者經過10次後，美佐卻發覺了問題，心水清的觀眾，都會知道如果用以上的做法，一圈下來就會出現了空缺，只有存在第5個人，這方法才能行得通，究竟是否死去的麻里鬼魂作崇？之後小屋中的男子陸續被殺，當救援隊到達時，只有美佐一人生還，故事亦就此完結，令不少觀眾一頭霧水，最重要是如何解決「第5人」的謎團。

+ 2

以下是4人4角叫醒對方的方法：

+ 5 + 4 + 3

其實故事中的很多細節已經解釋了種種疑點，首先他們食的東西沒有味道，屋內突兀地有4張床，望著火爐集中精神就覺得暖，去到故事結尾小屋消失不見，醫生食到一半的麵包只是一團雪，顯然只是眾人在絕境下產生的幻覺。至於屋內根本不存在第5人，片中清醒的人叫醒另一人後，其實二人是交換了床，如是者再叫醒另一人時，再一次交換床，如此類推，清醒的人永遠只在同一張床，所以不需要第5人。

美佐最終跟麻里角色互換，死在雪中，究竟發生什麼事？（網上截圖）

另外，故事結尾埋在雪中的死者，由麻里換上了美佐，又是否麻里死後搵替身？普遍解讀最開始受傷的人其實是美佐，麻里埋了好友美佐後，因愧疚而妄想自己是美佐，更幫好友復仇而殺死其他人，所以最後被救生還的其實是麻里，而這個困擾了觀眾19年的謎團終於成功解答，可以鬆一口氣。