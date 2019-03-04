【煉狗術師】鄺芷凡奉獻「第一次」　挑戰馴服鬥牛㹴：好驚呀！

由與鄺芷凡（Omi）以及超級馴犬師Eric Ko合作主持的開電視節目《煉狗術師II》的最新一集中，挑戰馴服兩隻鬥牛㹴！雖然Omi曾有兩輯《煉狗》的經驗，再加上現場有不少工作人員在現場保護著她，但她依然十分害怕，多次呼叫：「好驚呀！」

女主人嘉茵對兩隻鬥牛㹴無從入手，Eric重新建立主人信心，扭轉兩犬頑皮行徑。

兩隻鬥牛㹴「Simon」及「Do Do」的主人嘉茵表示任何惡行，牠們都統統能夠做到，她最希望解決的問題是兩犬打架及牠們自轉不停。Eric指鬥牛㹴體力高、力氣大，不建議新手飼養。嘉茵育有兩名子女，分別是四歲的女兒及五個月大的兒子。她表示自己很少讓兩隻愛犬走到屋內，生怕牠們嚇到自己的兒女。嘉茵指兩隻狗狗在某一天曾試過竄到屋裡，牠們不單在客廳中大肆搗亂，更打翻了嬰兒椅子，使小兒子掉在地上。Eric建議嘉茵應以頸繩牽引牠們入屋，使牠們學習冷靜及思考主人的想法。Eric指出鬥牛㹴「Simon」自轉的行徑，是顯示牠處於興奮的狀態。Eric教導嘉茵觀察狗狗的尾巴，使她能在適當的時間給予「Simon」安靜的指令。Omi從旁偷師並活學活用，馴服到另一隻鬥牛㹴「Do Do」，使牠貼貼服服，連Omi也不禁驚嘆：「勁呀！」