好友勝利被爆涉嫌提供性招待　林夏薇：係有共同朋友，好耐冇聯絡

去年6月，林夏薇駕駛回家被保時捷四驅車攔腰撞倒，早前這位保時捷四驅車司機被判不小心駕駛罪不成立，她今晚（3日）出席慈善晚宴接受《香港01》訪問時表示，當作這次意外純粹是自己不幸運：「其實之前都唔係我告佢嘅，係警方同埋律政司告佢，如果要上訴都要睇返律政司佢哋要唔要選擇上訴，我都控制唔到。」

林夏薇今晚（3日）以主禮嘉賓身份出席慈善晚宴。（梁碧玲攝）

她坦言意外發生後對事發地點埋下心理陰影，問她之後對駕車會不會失去信心，而選擇乘搭公共交通工具？她笑言：「我最近都有搭，我有時覺得公共交通工具好方便！不過自己都會揸返車，唔會有影響嘅。」

她坦言交通意外發生後對事發地點埋下心理陰影，不過還是會繼續小心駕駛。（梁碧玲攝）

韓國團體BIGBANG成員勝利日前被爆投資的夜店Burning Sun捲入販毒、傷人及性騷擾，他更涉嫌為拉攏投資者提供性招待，而身為好友的林夏薇表示沒有留意事件：「其實之前大家都係有共同朋友一齊，佢嚟到都係喺餐廳一齊食吓飯，都唔會有咩特別活動。」有報導指事件曝光後，勝利將取消今月12日的訪港行程，更會在今個月提早入伍，夏薇會否於勝利入伍前與他見面？她說：「其實都好耐冇見到面喇，所以有機會佢嚟香港嘅話睇吓有冇機會見面啦！」

林夏薇經常都招待不少藝人好友到自己的火鍋店食飯，BIGBANG的勝利都曾經到過她的火鍋店支持。（林夏薇微博）