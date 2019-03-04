姜丹尼爾被爆與公司糾紛提解約　開新IG粉絲過多無法追蹤

Wanna One解散一個多月後，11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖各自發展，重新開始全新的演藝路。其中人氣最高的姜丹尼爾，本應是粉絲最不需要擔心未來發展的成員，可是昨天（4日）竟爆出與所屬公司LM娛樂發生糾紛提解約的事件。

Wanna One解散後，姜丹尼爾和尹智聖由原本的MMO娛樂轉到LM娛樂，公司並承諾會全力支援兩人所有活動。上月尹智聖率先以個人身份出道，發行專輯外又出演音樂劇，同時進行巡迴粉絲見面會，密密有新作品見粉絲。可是唯獨姜丹尼爾自組合解散後，完全沒有出席公開活動，沒有任何行程安排，甚至極少與粉絲在社交平台上互動。姜丹尼爾雖曾提及4月將個人出道，安慰粉絲焦急的心情，可是平時幾乎長期潛水。

姜丹尼爾以第一名姿態出道，卻在Wanna One解散後個多月都未有安排活動。（網上圖片）

昨天爆出姜丹尼爾向LM娛樂提出解約後，立即成為全城熱話。而公司也即時發聲明指，只是與姜丹尼爾之間發生了誤會，並不是提出解約，承諾會盡力溝通促進雙方達成協議。而姜丹尼爾昨晚就親自在官方俱樂部解畫指，他只是想通過SNS平台向粉絲傳達他活動的樣子，因此向公司要求得到以他名義開辦的SNS的使用權，欲被公司拒絕。沒想到之後演變成糾紛解約的新聞，令粉絲非常擔心姜丹尼爾4月出道的計劃。

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姜丹尼爾不時在舊IG上傳照片與粉絲互動，卻爆出原來本人沒有使用的權利。（網上圖片）

為了安慰擔心的粉絲，姜丹尼爾昨天預告今天上午11時（香港時間）將開設全新個人Instagram帳號。不過帳號公開後，因過多粉絲同時湧入和追蹤其帳戶，所以出現無法追蹤的情況。根據小編實測，直至中午12時30分都一直未能成功追蹤姜丹尼爾的新IG帳戶，同時亦見到大量粉絲反映同樣情況。姜丹尼爾作為《Produce 101》第二季的冠軍，卻反而成為粉絲最憂慮的成員，不少粉絲都表示希望事件不影響偶像下月的出道計劃，同時亦希望公司能安排多樣行程，保持姜丹尼爾的高人氣。

姜丹尼爾新IG開啟後，因粉絲量過多，出現無法追蹤的情況。（網上截圖）