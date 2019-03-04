李珊珊再現身　拍片分享運動心得：希望以最佳狀態見大家

現年41歲的李珊珊曾被傳患上腦瘤，她後來否認這個傳聞。不過其實她已淡出娛樂圈多年，神隱7年後，早前亮相東華三院主席王賢誌舉行的《誌友共聚》慈善音樂會。同時，也指出自己患病，並透露心聲。

珊珊在（22/2）出席好友王賢誌舉行的《誌友共聚》慈善音樂會，作了一個小短講。（視覺中國）

近來，珊珊活躍於各大社交平台。今早，她在Facebook﹑微博和Instagram的帳戶都上載了一段約6分半鐘的短片，分享自己對於做運動的心得和感受，更親和教練一起示範不同的運動動作。並於帖文寫道，「早晨～又是我，李珊珊～來來來，一切由今日開始～」她又禁籤了#第一次拍視頻﹑#請多多包涵﹑#尋找自己的故事﹑#尋找我的體魄﹑#謝謝我的教練Reeve﹑#視頻陸續有來﹑#今個星期先看運動篇﹑#同路人來一齊開始和#李珊珊運動篇等等，看來希望以視頻形式與大家一起做運動，建立更好的體魄。

珊珊在Facebook上載了短片分享做運動的感受。（Facebook圖片）

片段中，珊珊在看似是公園的地方，坐在瑜珈墊上拍攝，她看來精神不錯，並有說有笑，一開始她已表明原意是想「重建生活」，所以第一樣要介紹的就是做運動。她又說︰「有啲好似同我一樣情況嘅人啦，依家唔喺狀態啦，咁其實今日唔喺狀態啫，學張家輝話齋，『今日無唔代表明日無』，我哋依家就由第一天開始，咁大家去見證我去做運動，學返整頭﹑學返化妝﹑學返護理皮膚，然後續步續步去重建返個生活，去行返第一步咁樣囉，其實最緊要係開心，同埋有返自己嘅生活係最重要嘅，我好重申呢一點，靚唔靚啊，或者肥同瘦都係擺喺其次，咁當然我自己都有要求啦，我都希望喺返最佳狀態去見大家，所以呢，好似一個見證啦。」看來珊珊都很有決心呢！

珊珊在片中大談自己做運動的原因。（網上截圖）

其後，珊珊在她的教練的講解下一同去做一些運動動作，還有一些好似小遊戲的鬥力動作。片段中，她和教練也談笑風生，雖然有時有些動作稍有吃力，但看得出她也享受運動呢，短片結尾她也說︰「幾好，我會繼續落去。」珊珊現時除了有在專欄撰文外，也不時會在社交媒體分享生活點滴和心情，向大家更新一下自己的近況呢！