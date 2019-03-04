【走佬去馬拉】杜汶澤印證「馬拉多靚女」　三位大馬女神全攻略

ViuTV真人騷旅遊節目《走佬去臺灣》以杜汶澤26年前避債走到台灣的所見所聞作藍本，去年播出時口碑相當之好，據說這個節目除了香港之外，同時也「紅」到去外國。其實，杜汶澤除了在香港發展之外，在馬來西亞亦同時「留低不少條腳毛」。所以，今年ViuTV就與馬來西亞Astro聯合製作推出《走佬去馬拉》，日前在官方頻道上釋出預告片給大家先睹為快，其中更隱藏了三位大馬女神！

《走佬去馬拉》預告就係一首由杜汶澤主唱歌嘅《走佬去馬拉主題曲》，黃明志仲有一齊唱㗎！（截圖）

杜汶澤主持的ViuTV節目《走佬去馬拉》將於4月29日正式開播，相信大家一定十分期待。正所謂，有杜汶澤的地方，就有「靚女」（包括田蕊妮），就正如他主持的《為何深夜總是餓》有4位香港美女助陣，《走佬去馬拉》一樣有三位大馬網紅出現，如果大家細心留意，就必定能夠看的到...



有鑑於讀者們的時間寶貴，以下已經為大家整理出預告片中三個大馬網紅的資料介紹以及圖片。

不要覺得畫面只閃過半秒，她就只是Noboby，其實陳玉娥是大馬女神，十分有名氣的。（截圖）

陳玉娥（Moon Chen）是「2017年Astro國際華裔小姐競選冠軍」，今年華姐參加者的彭嘉伊以及林宣妤與她同是師姐妹。（IG圖片）

陳玉娥（Moon Chen）



當然，她不是香港政界那位陳玉娥，而是知名的大馬網紅之一，兼「2017年Astro國際華裔小姐競選冠軍」那一位。據知2017年那一屆的《國際中華小姐競選》原定是由陳玉娥（Moon Chen）作為馬來西亞代表參賽，最終以健康欠佳為由而請辭，所以後來亦由17年亞軍得主Tiffany鄭亦庭補上出賽。據早前陳玉娥透露，她當選後，曾因壓力過大，而十分抗拒幕前，不過現在已經走出陰霾，亦十分享受成為一名KOL，周遊列國。



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值得一提的是，《2017年Astro國際華裔小姐競選》一屆是由杜汶澤擔任選美評判之一，在問答環節中，她也抽中了阿澤給出的題目：老公的條件。照道理說，杜汶澤可算得上是陳玉娥的「伯樂」。

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明顯地，杜汶澤在大馬與過黃潔琪（Miko）過的十分愉快。（截圖）

黃潔琪（Miko Wong）真的很「Girlfriend-able」，令人有戀愛的感覺。（IG圖片）

黃潔琪（Miko Wong）



現年24歲的黃潔琪一出道時就被喻為是「翻版林明禎」，標誌性的短髮「妹妹頭」、大眼睛、愛笑、笑起來又看得見雪白的牙齒、小酒窩，配上完美的身材，現實中的她，又的確與林明禎有幾分相似。說起這位大馬女神，其實在去年（2018年）就已經推出過一本個人寫真集，為此她更曾在7-10月份抽空到香港書展宣傳新書。早前她接受《香港01》訪問時亦表示，自己即將接拍一套叫《城市驚喜》的電影。



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杜汶澤MV中但凡出現過的，都大有來頭。正在做Gym的這位就是被封為「鋼琴女神」的李元玲。（截圖）

李元玲有樣有身材、有學識又有才藝，家景豐厚，簡直是人生勝利組。（IG圖片）

李元玲 （Cathryn Lee）



只看IG照，相信大部份人都會被她的身材所吸引，經常以比堅尼泳裝以及超貼身服裝示人的她，其實是個重訓的健身愛好者，所以除了吸引一大班男性粉絲之外，更多的是其實是佩服她的健身人仕以及女性粉絲。除此之外，這位在大馬非常有名的「女神」同時也是一位優秀的芭蕾舞者兼鋼琴音樂家。據知，她自高中畢業17歲起，就遠赴英國伯明罕音樂學院深造留學，之後更有數年時間留在德國慕尼黑接受李雲迪指導。



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學成回到大馬後，更因一次在酒店大堂的鋼琴演奏的機遇下，獲得試鏡機會，進而加入了娛樂圈，並參加了《愛瘋狂》、《盂蘭神功》、《辣警霸王花》等電影拍攝。當然，她與杜汶澤的共同興趣除了音樂之外，還有做Gym。早前1月她陪同到訪大馬的阿澤做Gym時，更獲封為「馬來西亞籮柚王」。