李棟旭確定擔任《PRODUCE X 101》主持　見證Wanna One師弟誕生

韓國選秀節目《Produce 101》第4季《PRODUCE X 101》來勢洶洶，不少粉絲都非常期待，希望見證第二代Wanna One誕生。今天官方就率先公布，繼張根碩、BoA和李昇基後，李棟旭將擔任主持，成為第4季的國民制作人代表。消息公開後，大部分網民都表示非常期待。

《PRODUCE X 101》今天宣布，李棟旭獲選定成為國民制作人代表，並於今天開始進行節目錄影。過去三季節目中，除了出演練習生外，制作人代表都是節目一大焦點。消息公布後，韓國網民都反應正面，指非常期待李棟旭在節目中的表現。不少網民更笑言，由於李棟旭太帥氣，已能充分地能成為中心成員，更直言「李棟旭是我的1 Pick」。節目暫定於4月26日正式播出，李棟旭的表現必定備受關注，而導師名單暫時就有曾出演的Cheetah、李碩薰、申尤美和權宰勝。

不過同時都有網民質疑，《Produce 101》系列PD安俊英邀請李棟旭擔任主持人，目的只是為救收視。由於過去三季中，都有粉絲指出節目出現「惡魔編輯」，剪接上有偏心成份，笑指成功出道的成員都是「安俊英的兒子」，事實上由他一人挑選。加上經歷幾次限定團解散的傷痛，不少粉絲都表示會罷看第4季。可是李棟旭出任國民制作人代表消息一出後，部分網民反應「看是安俊英出絕招了」，希望以主持人吸引女性觀眾拯救收視。

李棟旭近日出演《觸及真心》人氣急升，又確定擔任《PRODUCE X 101》主持。（網上圖片）

《PRODUCE X 101》以選新一代限定男團為目標，師兄Wanna One獲得非常優秀的音樂成績，粉絲更加期待師弟團的表現。是次合約期更延長至5年，頭兩年半為限定團專屬合約，其後兩年半則可回到原公司，同時進行兩邊活動。不少粉絲都對第四季練習生名單非常好奇，今天就有相關人士透露，曾出演韓劇《天空之城》的小演員李有鎮亦有份參加，相信官方亦將在短時間內公開參演名單。

根據Mnet節目表，《PRODUCE X 101》預計於4月26日首播。（網上圖片）

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