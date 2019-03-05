【開心速遞】陳榮峻瘋狂突破　56歲有新挑戰：冇諗過配角咁多嘢玩

專業廢青金城安(周嘉洛飾)繼反轉律師律後，喺昨晚（3月4日）嘅《愛‧回家之開心速遞》又一新力作，事緣安仔女友Bonnie（林凱恩飾）爸爸譚道德（陳榮峻飾）為報答根叔（劉丹飾），誓要一改金城安「廢青」態度。譚道德要求安仔到其家中修練，並要佢抄寫《道德經》，但廢出天際嘅佢竟然將經文跌到一街都係。

陳榮峻為安仔獻出好多第一次，連佢自己都話希望對手係靚女。

譚道德為咗「收經」搞到身水身汗，返屋企洗澡完畢，發現無拎毛巾同衣服，以為安仔同老婆都出咗去執《道德經》，於是赤裸裸咁行入睡房，誰不知，原來安仔喺客廳做直播，譚道德即時成為網民口中嘅「肉蟲」，結果一切有如譚道德所講：「怒令人失去理智」喪鬧安仔之餘，仲連「打靶仔」都出埋……

雖然只係一個小動作，但原來係陳榮峻自己諗出嚟。「導演睇完都知我想表達揜住良心，所以無話唔好。」

陳榮峻接受訪問時笑言為《愛‧回家之開心速遞》而有不少突破，當中包括全裸。「自己收到劇本時都覺得好笑，其實之前有集『道德訓練營』同埋『道德後遺症』，我要扮後生女，又要自拍又要內八腳，最後仲要咀埋安仔，螢幕初吻嚟架，比個靚女我就話啫。」陳榮峻透露廢青金城安將他所有潛能都激發出來，包括之後的rap。「求婚都無咁緊張同大壓力，拍咁多年戲未試過咁緊張，緊張到連導演都睇得出，因為自己連歌都唔係好識唱，但竟然學rap，好在老婆教我數拍子。」

陳榮峻為予令角色更立體，連髮型都自己set埋。

陳榮峻透露譚道德雖然係固定角色，但由於戲份唔算多，所以令佢有更多時間去塑造，就好似昨晚一集，追打安仔時那個怒髮衝冠的造型也是他構思出嚟，之後對著家長解釋全裸係因為被移花接木時，手按著心口其實係想表示揜住良心，如此用心，陳榮峻只望觀眾鍾意。「自己都估唔到處境喜劇可以咁開心、咁多嘢玩，就算唔係主角都可以咁有發揮。」他更笑言如果之後加重戲份，繼續有突破的話應該隨時「死得」。

陳榮峻係咁鬧周嘉洛做打靶仔，佢話唔怕教壞小朋友。「自己以前教小朋友都係用把口，不過就唔會咁鬧法。」