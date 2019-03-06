同事提早慶祝29歲生日　廖子妤：不小心騎劫了公司的開年飯！

余香凝、廖子妤、Super Girls、麥子樂、黎學勤、鄺潔楹、陳詩欣、余潔瀅等昨晚（5/3）出席公司開年飯局，同時為3月尾生日的廖子妤預祝生日。雖然Super Girls成員Heidi（李靜儀）身在巴黎時裝周，但仍抽中護膚品，而其他成員Yanny、Jessica、Aka及Cheronna亦有中獎，至於加入公司後首次出席開年飯局的麥子樂更抽中大獎，獲得現金獎5千，非常幸運。

余香凝、廖子妤、Super Girls、麥子樂、黎學勤、鄺潔楹、陳詩欣、余潔瀅等出席公司開年飯局。

月尾將迎接29歲的廖子妤坦言要實現去年未達成的生日願望，她表示︰「我想做導演、想寫自己的故事，希望今年繼績朝住呢個目標進發。」好友余香凝力撐對方做導演︰「搵我做演員吖，佢話搵我㗎，係咪主角我都冇所謂。」廖子妤笑說︰「等我寫得成先啦，工作排到年中，要之後先有時間去寫。」她透露今年已是二人連續三年一起慶祝生日，其後又在IG笑言，「踏入生日月，又一年不小心騎劫了公司的開年飯！」

此外，三料入圍角逐今屆金像獎的余香凝坦言開心之餘亦感到有壓力，她說︰「我係好緊張會諗好多嘢嘅人，因為覺得自己仲係好新，有時會擔心做得未夠好，對於將來自己的演出會多了壓力。」她又稱廖子妤去年穿西裝出席金像獎型到爆，今年有意仿傚對方。

大班人為廖子妤慶祝生日。