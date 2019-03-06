Jennie@BLACKPINK現身巴黎時裝周　與老友Irene散發高貴冷艷氣質

2019年秋冬巴黎時裝周近日在當地盛大開鑼，各大品牌均舉行發布會，展示今年秋冬季最新服飾，韓國女團BLACKPINK成員Jennie和Red Velvet成員Irene分別獲國際知名品牌CHANEL和MIU MIU邀請，出席當地時間昨日（5日）舉行的發布會，兩人均悉心打扮，散發高貴冷艷氣質，迷倒一眾BLINK（BLACKPINK粉絲）和ReVeluv（Red Velvet粉絲）。

BLACKPINK成員Jennie第二次現身巴黎時裝周。（網上圖片）

CHANEL宣布Jennie成為品牌大使。（網上截圖）

Jennie不時在會場拍照，為BLINK轉播現場盛況。（網上截圖）

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今次是Jennie繼去年十月之後，再度獲CHANEL邀請出席巴裝時裝周發布會，CHANEL更在社交平台宣布Jennie獲委任為品牌大使，難怪穿上白色連身裙登場的Jennie表現雀躍，拍攝現場照片留念，並在Instagram 向BLINK分享現場盛況；至於Irene則是首次獲邀出席，Irene以金色短裙和黑色西裝打扮現身，獲ReVeluv和網民大讚仙氣十足。Jennie和Irene份屬好友，未知兩人會否在巴黎見面，暢遊當地名勝呢？

Red Velvet的Irene同樣獲邀出席巴黎時裝周。（網上圖片）

首次出席巴黎時裝周的Irene在IG Story拍片留念。（網上截圖）

老友鬼鬼的Jennie和Irene會在巴黎聚首嗎？（網上圖片）