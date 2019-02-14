【情人節．多圖】朴敘俊、Jennie@BLACKPINK成韓國人最想表白對象

今天是一年一度的情人節，有另一半的讀者固然過得甜蜜，而仍然單身的讀者就算一個人過日子也可以很精彩，或者可以在不久的將來可以遇到「對的人」。韓國每逢情人節就會公布各式各樣的調查，而今年徵婚平台DUO就訪問共383名未婚男女，了解他們最想表白的男女藝人。究竟哪些韓國藝人會榜上有名呢？

男藝人方面，去年主演《金秘書為何那樣》的朴敘俊俘虜女性芳心，所以獲得20.7%選票位居榜首，而完成Wanna One一年半使命的NU’EST成員黃旼炫則以18.1%得票率緊隨其後，《男朋友》男主角朴寶劍近日人氣急升，以16.6%穩坐第三名。

朴敘俊成為韓國未婚女性最想表白的男藝人。（網上圖片）

與朴敘俊份屬好友的黃旼炫（左）則位列第二。（網上圖片）

剛完成《男朋友》的朴寶劍順利獲得第三名。（網上圖片）

逐格睇最想表白男藝人靚相啦！

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大勢女團BLACKPINK成員Jennie以31.6%得票率成為女藝人之冠，而去年與李炳憲拍畢高收視韓劇《陽光先生》的金泰璃就勇奪亞軍寶座（24.7%），至於韓劇收視保證朴信惠也獲得15.8%得票獲得季軍。由此調查可見，韓國人挑選表白藝人的準則與人氣不無關係。

BLACKPINK的Jennie人氣爆燈，也是未婚男性的理想對象。（網上圖片）

香港人熟悉的朴信惠也榜上有名。（資料圖片）

金泰梨在韓國電影界急速冒起，自然成為韓國人憧憬對象。（視覺中國）

韓國人最想表白嘅女藝人係咪你嘅心水呢？