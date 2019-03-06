【初戀還未來】蔣雅文寄語A0女生：搵男友同搵工一樣

ViuTV邀請了4位A0（沒有戀愛經驗）女生曉鏵、享玲、Cheri和子涓，參與真人騷《初戀還未來》，當中享玲和Cheri就來到台灣，找來文青女神蔣雅文（Mandy）夫婦擔任星級導師，並進行形象改造。

Mandy分享自己的戀愛心得。（影片截圖）

Mandy過來人的身分，傳授愛情心得給兩個女孩。她以搵工比喻搵男朋友，「如果你永遠只係想做一份工作，其他全部都唔試，很有可能到你三十幾歲時，發現夢想中的工作，跟自己想像的不一樣，當你再投入社會工作，但因為你起步太慢，所有事情重頭再來，其實各方面的競爭力都會減弱。」

Mandy 坦言自己在戀愛路上有一些經歷。（影片截圖）

戀愛是一場學習成長的過程，學習怎樣去愛，怎樣去付出，同時亦學習怎樣去保護自己，學識分辨好人或渣男。在一段關係中，進退是一個大學問，什麼時候要溫柔，什麼時候要維護自己的尊嚴，都是從一段段關係中，慢慢摸索出來。

Mandy建議大家在戀愛路上，不防多作嘗試，「即使那份工作你覺得不適合，至少你知道那份工作不適合，那麼你距離適合自己的工作就會愈來愈近。」始終要踏出第一步，才知道這個人適不適合自己呢。

Mandy 最後情歸台灣男生朱經雄，因為兩個人的性格最能互補。（影片截圖）

Mandy真係好靚呀！