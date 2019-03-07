【還珠格格】小燕子好友柳紅近照曝光　43歲被封「凍齡女神」

21年前一部《還珠格格》紅遍大江南北，在觀眾心中除了對一眾主角（林心如﹑趙薇﹑蘇友朋﹑周杰）念念不忘之外，其中還對其他配角印象深刻。就好似在劇中飾演小燕子好友的柳紅（陳瑩飾），雖然現今已43歲但仍然維持凍齡的外貌，近年更以短髮Look示人的她，被網友大讚狀態甚佳同當年沒有太大分別，再一次勾起大家童年回憶。

柳紅一直幫小燕子，俠義的形象令人難以忘記。（網上圖片）

有睇《還珠格格》的都知道，在劇中柳紅同柳青（陸詩雨飾）是兄妹，他們均是江湖俠客更是小燕子的好朋友，經常幫助一眾主角們度過難關，俠義的形象深深烙在觀眾心中。雖然柳紅陳瑩的星途沒有林心如﹑趙薇等人來得耀眼，但她仍然一直有戲拍，幾乎每年都有一套以上就好似《你好舊時光》﹑《安居》﹑《開封府傳奇》等，不過似乎都是戲紅人不紅，但她心態非常好似乎不在意。

而她亦不時在社交網站同大家分享日常點滴，想不到近年的她將一頭長髮越剪越短，變成露耳短髮令人大讚。已經43歲的她仍然保存著亮麗外貌，白滑的肌膚﹑高挑的身材令人讚嘆根本就是「凍齡女神」，即使素顏樣仍然亮眼，同當年完全沒有分別，只是多了一點成熟女人味而已。

43歲的陳瑩同當年模樣沒有太大分別。（網上圖片）

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從中央戲劇學院畢業的她，其實由16歲開始就接拍許多廣告，在讀書期間除了學習表演之外，更接觸聲樂，因此在學生時期就被《還珠》導演相中接拍《還珠》第一﹑二部的柳紅角色。目前已婚生子的她相當幸福，不時同家人齊齊出遊，偶爾又接拍影視作品﹑廣告，為人相當低調。

雖然不及趙薇大紅大紫，但她仍然保持著有戲拍的。（網上圖片）