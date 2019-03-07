美娜@gugudan都力撐嘅男團！　THE BOYZ 6月將舉行香港演唱會

撰文：蒙曉盈
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曾參與韓國Mnet選秀節目《Produce 101》Season 2的男團THE BOYZ成員周鶴年主持之網上個人電台節目《橘子收音機》近日迎來開播一周年，周鶴年與THE BOYZ成員上淵、JACOB、泳勛、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、HWALL、善旴、ERIC齊齊開直播慶祝，期間周鶴年致電予濟州島同鄉，女團gugudan成員康美娜，原來周鶴年和康美娜早在練習生時期已經認識，是相交6年的好朋友，康美娜更明言有收看THE BOYZ直播和不斷按「心心」，力撐好友周鶴年和THE BOYZ其他成員。
THE BOYZ成員周鶴年的網上電台節目開播一周年啦！（網上截圖）
美娜和周鶴年都是來自濟州島和曾參與《Produce 101》系列，也是相識6年的好友。（網上圖片）
估唔到美娜同周鶴年咁老友喎！
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另外，THE BOYZ即將展開他們首個亞洲巡迴演出「THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR ‘THE CASTLE’」，並宣布將於6月14日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行第一場亞洲巡演。值得一提的是，周鶴年是港韓混血兒，今次周鶴年能夠在父親的家鄉舉行演出，相信對周鶴年而言定必別具意義。
THE BOYZ即將來港舉行演唱會。
不知道THE BOYZ會為香港粉絲帶來甚麼表演呢？
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