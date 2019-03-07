美娜@gugudan都力撐嘅男團！　THE BOYZ 6月將舉行香港演唱會

曾參與韓國Mnet選秀節目《Produce 101》Season 2的男團THE BOYZ成員周鶴年主持之網上個人電台節目《橘子收音機》近日迎來開播一周年，周鶴年與THE BOYZ成員上淵、JACOB、泳勛、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、HWALL、善旴、ERIC齊齊開直播慶祝，期間周鶴年致電予濟州島同鄉，女團gugudan成員康美娜，原來周鶴年和康美娜早在練習生時期已經認識，是相交6年的好朋友，康美娜更明言有收看THE BOYZ直播和不斷按「心心」，力撐好友周鶴年和THE BOYZ其他成員。