TWICE子瑜孖彩瑛高中畢業　Wanna One裴珍映：成人最想考車牌

每年2月是韓國高中生畢業的日子，亦代表著終於踏入成人階段。今天（12日）翰林演藝藝術高等學校和里拉藝術高等學校分別舉辦畢業典禮，多位當紅偶像包括：TWICE子瑜、彩瑛、Wanna One裴珍映和IZ*ONE金采源等都有出席，場面可說是星光熠熠，亦吸引大量傳媒到場。

今天TWICE子瑜、彩瑛、IZ*ONE金采源、fromis_9李采映、ASTRO尹產賀、Golden Child崔普閔、THE BOYZ HWALL和金善旴等，都有出席翰林藝高的畢業禮。眾人手持畢業證書和花束拍照，而IZ*ONE金玟周、fromis_9和ASTRO成員都有到場，祝賀成員畢業。其中子瑜接受訪問時就提及，感謝高中老師三年來的照顧，相信畢業後能夠與TWICE成員一同更集中在演藝活動上。而彩瑛也講到早上已收到成員們的祝福，娜璉更送上手寫卡片，覺得非常感動。

TWICE子瑜和彩瑛今天參加高中畢業禮，由老師手上接過畢業證書。（網上圖片）

TWICE、IZ*ONE和fromis_9等人畢業照：

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而今年里拉藝術高等學校中，最矚目的畢業生可說是Wanna One出身的裴珍映。終於成年的他就形容畢業高興又捨不得，同樣對於20歲又覺得十分新奇，感謝三年來一同創造回憶的同學。被問到成人之後最想做的事情，裴珍映就回答：「首先成人後想考車牌，而且想和爸爸一同喝酒。」而Wanna One解散後，不少粉絲都擔心裴珍映的未來發展，所以他也講到：「請大家不要擔心，我必定會報答粉絲的期望，我即將就會回來，請相信和等我一會兒。」安撫粉絲的憂慮。

裴珍映在Wanna One活動期間，也堅持完成高中課程。（網上圖片）

裴珍映、THE BOYZ和ASTRO等高中畢業照：