賈靜雯長女家庭破裂生活仍幸福　只因母親和繼父修杰楷無私的愛

很多孩子因為父母離異各自成立家庭，而感到被遺棄，但台灣女星賈靜雯的女兒，13歲梧桐妹（孫翎茜）卻同時擁有兩個家庭的愛。日前她趁著父親和繼父生日，向繼父繼母告白心意。

梧桐妹在IG上祝福生父和繼父生日快樂，被讚非常貼心。（IG截圖）

梧桐妹本來一直跟隨母親和修杰楷生活，近兩年到上海升中學，與親父和繼母生活。她日前在IG發文祝福繼父修杰楷，而在同一帖上，她同時祝父親孫志浩生日快樂，意外曝光賈靜雯兩任丈夫是同月同日生日。梧桐妹在IG上分別用中英文，向兩位爸爸告白自己非常愛他們，也感激二人對她的照顧和包容她的壞脾氣，她亦不忘提及父親的現任妻子林若亞，表示非常享受和他們一起生活的時光。

一個單親孩子，很容易感到不安和焦慮，小時候的梧桐妹也不例外，但現在的梧桐妹在處理兩個爸爸的生日祝福上，卻是成熟窩心的，歸功於賈靜雯和繼父修杰楷給她滿滿的愛。

即使賈靜雯再婚，和現任丈夫生下了兩個女兒，但梧桐妹依然一直都是她的心頭肉。（IG圖片）

梧桐妹在父母離婚之後，一直跟著母親賈靜雯生活。賈靜雯在離婚之前一度因為前夫將女兒帶走，不讓母女相見而崩潰，直到成功爭取撫養權之後，因為那段失去女兒的日子的陰影，她盡二百分的努力去愛女兒，曾因變質的愛令女兒產生抗拒。她反省自己的行為，開始推掉工作，及去上父母成長課，用繪本和女兒對話，用7年的時間陪伴，才讓女兒擁有穩定豐足的安全感。梧桐妹現在對母親的評價是「你真的是一個100分又double的超人媽咪！」

修杰楷曾經公開表示，自己真心想要照顧梧桐妹，而他也說到做到，梧桐妹也將他視為親人。（網上圖片）

及至梧桐妹9歲，母親遇上修杰楷，這個男人沒有瓜分掉母親的愛，反而是另一個將自己捧在掌心疼的人。在早前母親和繼父的婚禮上，梧桐妹直呼修杰楷「真的是最好的人選啦！」。

修杰楷將梧桐妹視如己出，她曾在節目《康熙來了》中，被問到當時的女友是單親媽媽，這個身份是不是一個障礙，他當時表情堅定地回答：「我不覺得，我覺得這是她人生的一部份嘛。」而且對於梧桐妹，他是真心想要照顧，超誠懇的回答令小S感動到流淚。

修杰楷將梧桐妹視如己出，會照顧她的起居飲食，又會接送她上學。（IG圖片）

修杰楷是一個很有責任感的人，對賈靜雯和梧桐妹照顧有加，在交往期間，每天到她家吃早餐，打點家人的一切，更會接送梧桐妹上學，讓兩母女都非常感動。

修杰楷與梧桐妹相處多年，二人像親生父女一樣要好。（網上圖片）

梧桐妹曾說自己跟媽媽一樣記性不好，每次出門修叔叔都會提前幫母女倆準備好，更別提把咘咘、BO妞都照顧得很好。不只這樣，修叔叔是一個廚藝很好的人，自己是吃他的飯長大的，反而母親是一個地獄廚神，她煮的東西梧桐妹都不敢吃。

就是多年來母親和修叔叔的付出，令梧桐妹被滿滿的愛包圍，才成就今天自信滿滿的她。