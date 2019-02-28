【1+1+1】張達倫愛太太的全部　提醒自己惜太太：婚姻需要維繫

張達倫和太太陳鳳玲（Kimmy），帶同歲半兒子張凱碩作客車婉婉主持的節目《1+1+1》，分享相愛經歷和對愛情的看法。Kimmy與前夫育有一女Chloe，張達倫視繼女如己出，他霸氣表示：「對我來說，我的家庭是『1+1+1+1』，我永遠把她當作自己的女兒。」

張達倫和太太Kimmy作客車婉婉主持節目《1+1+1》，非常Sweet。（影片截圖）

張達倫視繼女如己出。（影片截圖）

在節目中，即使隔著螢光幕，還是可以深深地感受得到，張達倫對太太Kimmy的愛。他愛她的全部，包括她與前夫的女兒，「她是Kimmy生命中的一部分，我永遠把她當作自己的女兒，如果不接納的話，你有什麼資格去愛這個女人？」雖然Kimmy曾經有過一段無疾而終的婚姻，就是張達倫這份無私的愛，令她對再婚無所畏懼。

即使沒有血緣關係，但張達倫和繼女Chloe（右一）關係非常好，與一般父女無異。（IG圖片）

張達倫對Kimmy 無所保留的愛，令她無懼再次走進婚姻。（視覺中國）

Kimmy原本是張達倫哥哥的同學，二人一早已相識，但當時不過電而且各自有另一半，後來兩人回復單身，幾年後重遇，才擦出愛火花。張達倫在節目中透露，求婚時播了兩首歌來表達心跡，分別是《愛情令缺點有了知音》及《我盡力學習成為男人》，當中的歌詞，「愛情令缺點有了知音」是張達倫的心聲，他更即場獻唱給Kimmy聽，令太太感動落淚，張達倫細心為對方拭淚。

張達倫和太太在節目中有不少甜蜜互動。（影片截圖）

張達倫在節目中自爆，自從囝囝張凱碩出世之後，將所有目光都專注在他身上，好像冷落了太太，「好像突然遺忘了很多事，例如親吻太太，我開始去反省自己的行為，提醒自己，我覺得夫妻關係需要維繫。」張達倫談及在婚禮上的誓詞，以二人的共同興趣作譬喻，「我們很久之前有次去遠足，我們看著一條長長的石級，我對她說，老婆，什麼都不重要，只要我們手牽手，拾級而上，每一個難關都能度過。」張遲倫邊說邊牽起太太的手，令主持人車婉婉聽罷都覺得很感動。