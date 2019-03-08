G.E.M.鄧紫棋親身回應蜂鳥音樂合約糾紛　欲哭無淚：只能夠勇敢啲

鄧紫棋G.E.M.以及「蜂鳥音樂」張丹合作關係就此結束？（網上圖片）

鄧紫棋（G.E.M.）於昨晚（3月7日）突然於社交網上發布聲明，宣布即時終止與合作了11年的「蜂鳥音樂」經理人公司的合約關係，更指一切是源於公司嚴重違約，而「蜂鳥音樂」今日卻發出一份公開聲明，指雙方一直合作愉快，直至G.E.M.提出解約後，對方提出多項無理要求，才令事件無法解決，同時也表示事件好有可能進入司法程序，因此暫不會再作其他聲明。

面對傳媒的問題，G.E.M.數度搖頭並不作回應。（林迅景攝）

兩人各自發出的聲明：

G.E.M.透過律師發出的聲明（左）和蜂鳥音樂發出的聲明（右）。（資料圖片）

在「蜂鳥音樂」發出聲明數小時後，G.E.M.從荃灣寓所出發到澳門工作，並接受傳媒訪問。



問：有咩感覺？

G.E.M.：我能夠講嘅我都講晒，我能夠嘅係交晒畀公司處理。我淨係希望嘅係，呢件事唔會演變到罵戰。咁我希望嘅係，正確嘅嘢，會得到公平嘅對待。

問：未完約嘅意思係咩？

G.E.M.：（搖頭）我冇辦法講咁多資訊，因為有好多嘢我唔可以講得咁仔細，同埋我覺得，既然交咗畀律師處理，就只能做啱嘅事。

問：「蜂鳥音樂」話你有無理要求？

G.E.M.：（搖頭）

問：提前解約，驚唔驚好似Soler咁樣？（Soler為澳門男子組合，前經理人亦是蜂鳥音樂的張丹，後因合約問題而被法院頒令破產）

G.E.M.：（搖頭）

問：合約係咪到2022年？

G.E.M.：（搖頭）

問：再耐啲？

G.E.M.：（搖頭）其實我唔會繼續擾攘囉，冇乜好處，所以呢件事好似我尋日喺個聲明咁寫，呢件事去到最尾真係要入到法院，我只能夠勇敢啲。

鄧紫棋G.E.M.在聲明中承諾會完成接下來的演唱會場次 （按圖觀看演唱會圖片）