G.E.M.同經理人11年來經歷風雨　粉絲公開反目証據原來有跡可尋

為怕fans失望，G.E.M.提出解約後，仍然會完成埋餘下八場嘅演唱會。

鄧紫棋（G.E.M.）與合作11年嘅經理人公司「蜂鳥音樂」最終反目收場，聲明中提及「冰封三尺非一日之寒」，唔少網民都一面倒支持G.E.M.的行動，並指「蜂鳥音樂」一直把G.E.M當成賺錢機器，狂數公司的不是。去年經理人張丹（Tan）40歲生日，G.E.M.送上祝福之餘，亦曾提及「我和Tan的日常談話內容都是7分爭吵3分和氣」，足見爭吵似乎是二人的相處模式之一。

G.E.M.出道至今11年，一直與張丹及音樂人Lupo Groinig係合作無間嘅鐵三角，如今雙方各自透過聲明溝通，雖然未知結局會是如何，但相信G.E.M.一定唔會好似Soler咁搞到要申請破產。(視覺中國）

現年41歲嘅張丹，早年與奧地利音樂人Lupo Groinig成立蜂鳥音樂（Hummingbird music），並簽下孖仔組合Soler，惜雙方最後反目收場，而Soler更因為官司欠債600萬而申請破產。如今G.E.M.對蜂鳥音樂提出解約，雖表明唔希望變成罵戰，但似乎已做好心理準備，並指「最後要去到法庭的話，自己也只能勇敢面對！」對於G.E.M的舉動，唔少粉絲似乎早已預計到，並指蜂鳥音樂無論係喺內地定香港，都令G.E.M.得罪唔少人。經典如G.E.M.早年喺紅館開騷，拒絕本地平面傳媒採訪，但另一邊廂卻包機票、酒店邀請內地傳媒來港，另外，G.E.M.曾於新城頒獎禮慶功宴遲大到，張丹當時以「G.E.M.要焗曲奇比傳媒」為理由，但最後被踢爆係講大話……當時已有傳G.E.M.不時向友人抱怨公司的種種，但由於有約在身，所以只與死忍。

2O14年G.E.M.於香港開騷，場內嚴禁使用螢光燈，但有官方推出價值280元嘅太空手帶。（視覺中國）

G.E.M.自《我是歌手 2》爆紅後，經理人張丹把她當作國際巨星打造，就連宣傳都只限坐喺台上接受訪問。而2015年紅館開騷時，怕香港傳媒寫衰G.E.M.嘅張丹，否認只討好內地傳媒，仲話過：「我哋關係係要大家做得好，唔係我哋要喺你哋（傳媒）面前乞嘢。」（視覺中國）

可惜，一切有如G.E.M.所講「不忍心真的狠下心。但不忍心，就是對自己狠心…」就好似去年G.E.M於內地商演，明明只唱4首歌，但她事後才知道主辨以「演唱會」作宣傳，激到佢喺微博發文問罪並且與歌迷道歉，雖然主辦方有一定責任，但粉絲認為經理人公司並沒有阻止主辦嘅行為亦都係唔啱。

G.E.M.去年出席商演唱4首歌，但事前就被當成演唱會作宣傳，令她非常生氣。

不過，最令粉絲嬲爆嘅有指係去年公司喺未經G.E.M同意下，接下微商品牌「真珠美學」代言，由於該品牌曾多次因質量而被起訴，粉絲都擔心成為代言人會為G.E.M.帶來不良影響，所以紛紛要求公司出面說明，最後「蜂鳥音樂」喺官方微博上載一批關於品牌的認證文件，但粉絲直指喺內地要得到認證並非難事，此外，有傳G.E.M.於內地爆紅後，不知為何一度疑似被列入封殺名單，她當時亦曾在演唱會上花近4分鐘解釋，表示自己「清者自清」。每次阿G.E.M鬧出公關災難，她都快過經理人出來拆彈。

明明應該有大把選擇，但唔明點解會為G.E.M.接下有問題的微商廣告，粉絲為此嬲爆。

G.E.M.以「爸爸以外最信任的男人」形容張丹以及Lupo Groinig，而張丹亦曾以「我們雖然有著不同背景，卻因為同一個目標而一直並肩存在。 ​​」形容呢個鐵三角組合，可惜如今一切已成過去。