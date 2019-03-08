【亂世兄弟旅行團】古巨基森美去日本爆房　竟然勾起老婆生仔畫面

「亂世兄弟古巨基 x 森美旅行團」日前（7日）播出第四集，今次佢哋兩兄弟竟然走去爆房！其實係想帶大家見識一吓日本嘅「Love Hotel」。森美仲大唱基仔嘅名曲《爆了》，仲封呢隻歌做「爆房歌」。

古巨基和森美找來YouTuber Mao一齊爆房。

基仔喺Love Hotel門前鬼鬼鼠鼠，驚俾人知佢哋兩個去爆房，不過森美一於少理，「你唔同我爆同邊個吖，唔通同老婆咩？有冇試過呀？」基仔即刻靜咗，唔通……

森美問完，基仔靜咗......

今次基仔同森美特登搵咗日本旅遊達人-YouTuber「貓貓TV」的主播阿貓帶路。入到第一間「性態實驗」房，基仔同森美即刻「嘩」咗出嚟，竟然勾起森美嘅回憶，「產房嚟㗎喎呢個！我認得佢呀！想當年我都生過小朋友。」係佢陪佢老婆入產生仔，仲即場示範點瞓上張床添！

森美即席瞓上床示範生仔，好搞笑。

森美見到張床對住塊鏡即刻好興奮，仲跳上去「試床」，「因為我咁大個仔都未去過時鐘酒店，佢哋成日話有鏡，呢度真係有鏡。」隨後佢仲叫埋攝影師齊齊對住塊鏡「試床」。

森美見到床前有塊鏡好興奮，仲搵埋攝影師「試床」。

之後佢哋去到另一間「地獄」主題房，房內擺滿「玩具」，見到一個類似健身器械的設施，森美急不及待埋位玩，然後又扒喺馬玩具上，被基仔用皮製板拍打；之後佢又見到一個「入錢唱K」的裝置，然後拎起玩具「咪」大唱基仔的《愛與誠》，基仔見機不可失，即刻將森美手上的「咪」拍向佢下巴，搞到森美大聲慘叫，森美笑住話：「大家可以嚟呢度唱番首歌，不過要揸穩支『咪』，因為會『郁』嘅。」基仔表示呢個唔啱佢玩：「我唔啱用呀，我有手汗，佢會震，會跣走呀。」嗰支識震嘅咪其實咪就係按摩棒囉。

咦～～～～～好慘呀森美！

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