「翻版陳妍希」陳潔玲望重返幕前：唔知點解一路都冇人搵我拍嘢

有「翻版陳妍希」之稱的陳潔玲（Christy）在2017年離開效力5年的TVB後，毅然投資7位數與朋友合資開婚紗店同party room。目前生意搞得有聲有色，她更透露計劃做一些新的小生意以及正在籌備party room開分店，勢要做事業女強人。

有生意頭腦的Christy向《香港01》透露這兩年來自己成長了不少：「呢兩年做生意真係經歷咗好多以前從來唔會經驗嘅困難，例如同拍檔或者其他人嘅一啲糾紛，生意上同金錢上的糾紛。所有嘢都要自己咬實牙關去解決，每次解決完都學到好多嘢，會成熟咗好多，性格同以前比都變咗好多。（咩原因令你堅持？）因為窮，要自己養自己，想屋企人過好一點的生活，想將來過得舒服一點的生活，所以後生嗰陣乜嘢都要捱！（係咪回到本所以開分店？）因為自己係呢盤生意累積咗一啲經驗，覺得可以再發展。」

Christy真係會落手落腳自己做！（IG圖片）

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離開TVB後，Christy曾接拍題材大膽的電影《私人會所》，更短時間簽約王晶的星王朝有限公司：「2017簽的，不過其實係好短的一個合作，會返大陸拍一啲網劇。嗰時咁啱啲生意啱啱開始，唔可以離開香港太耐，始終佢哋的製作多數都要返大陸，一走就幾個月，所以無辦法取捨之下，做好啲生意打好基礎先。」雖曾為生意暫別幕前，但Christy仍希望復出：「好想做返幕前，但係唔知點解一路都冇人搵我拍嘢。（有冇想話做邊方面？）其實拍咩都冇所謂，最緊要開心，同埋網上粉絲成日問我幾時拍嘢問到我開始都覺得尷尬了。（拍性感戲都OK？）都係專業演員，所有角色只要係有挑戰性，合乎劇情需要，自己覺得舒服，都唔會抗拒。其實除咗性感仲有好多角色都想嘗試，例如一啲邊緣啲嘅角色，精神病之類，又或者扮丑角我都OK。」

仲會自己做埋生招牌添！(IG圖片)

演員咩都要拍！ （IG圖片）

Christy不時亦會在IG大派福利照，問到會否計劃出寫真，她就笑言：「一路都好想出寫真啊，但係要等一個好的時機。（有冇底線？）前提都係要靚先啦，可以nude，但不會露點！」至於事情目標，她就稱：「我份人其實唔鐘意plan 太長遠嘅嘢，因為好多時計劃都趕不上變化，所以做好目前就OK。而現在最想實現的就是養好身體，因為最近唔知點解成日病好辛苦。」

好想Christy出寫真呀!（IG圖片）