內地警察玩男扮女裝拍宣傳片　極具娛樂性提醒年輕人要謹慎

隨著現今網絡世代的發展，許多騙徒都會藉由網絡進行犯罪，誘惑年青人甚至詐財又騙色…手法層出不窮。而內地順德警方就很懂得與時並進，鎖定現時流行的社交網站，拍攝了一段極具娛樂性的網絡宣傳片，提醒年青人網絡交友﹑談戀愛要謹慎，另類的宣傳片引起廣大關注，得到應有的作用。

近年好多男人扮演美女進行詐騙。（網上圖片）

過去有關警察宣傳片拍攝幾乎都是一本正經，但內地順德的警察局就與眾不同，他們了解到近年各大社交網站興起（例如抖音），有人就利用這個途徑進行詐騙，特別是男網友居多，被網絡上所謂的美女欺騙感情之餘又欺騙金錢。事實上這些所謂的美女其實由男人所扮演，他們透過美妝﹑濾鏡在鏡頭前根本同真實的女性沒有太大分別，甚至於還美麗過真女人添。

在濾鏡的幫助下，男人都可以變美女。（網上圖片）

宣傳片一開始就揭開了嫌疑人的身份是一位男性，隨之他即刻變身為一位嬌艷的美女，穿著性感在鏡頭前搔首弄姿，又大跳時下最流行的歌舞，一舉一動展示出具魅力的誘惑性，最後警察就揭開他真面目並在無慮鏡的幫助下，將所謂美女的真面目公諸於世，提醒大家「網絡交友需謹慎，網絡戀情有風險。」十分有趣。最令人意想不到的是，影片中的男扮女裝是警察，用自身演繹「現身說法」令人大為讚賞，網友畀足一百分之餘還表示中晒毒不停睇添「睇好多次洗腦」﹑「我看了十遍」…看來這位警察叔叔要變網紅了。

影片中美女其實是警察，用自身演繹「現身說法」令人大為讚賞。（網上圖片）

事實上，早年韓國﹑台灣等地亦跟隨流行拍攝超有趣的宣傳片，首爾警署就找來一班靚仔警察跳舞﹑新北市政府警察局亦找來男男女女的警察跳舞，有趣得來又令人記憶猶深，絕對會達到一定的宣傳效果。

首爾警署找來靚仔警察跳舞。（網上圖片）

新北市政府警察局以跳舞作宣傳。（網上圖片）

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