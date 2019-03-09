【甄澤權結婚】做兄弟不用早起　阿Bob：今次應該係最舒服！

知名魔術師甄澤權（Louis）今日（9日）與太太李綺嘉（Elffi）舉行婚宴。林盛斌（Bob）身為兄弟團的其中一員表示：「我做咗十幾年兄弟，無論圈內圈外都做咗好多次，今次應該係最舒服！首先唔洗早起身先，因為一對新人好好，想啲兄弟姊妹休息多啲，11點幾先去到現場，平時嗰啲7點就要到。連姐妹設難關、玩遊戲嗰啲都好Easy，今日做幾下掌上壓、食下Wasabi餅乾、揹一揹陳定欣就ok，係好輕鬆地完成。」

魔術師甄澤權舉行婚宴 爆當初追老婆冇靠過Magic：誠意打動！

Louis原來早在幾個月前已經Book定Bob的檔期，Bob對自己推了幾個工作感到甚是傷痛。（葉志明攝）

說到陳庭欣（Toby）今日也是兄弟團的一員，Bob表示：「好好㗎！女仔做兄弟呢，啲姐妹見到大家同性別，就唔會太為難嘅，過關嘅時候Easy啲，全班仔呢啲姐妹就會狠啲！」又大讚Toby會是好老婆：「有個兄弟條褲腳就長咗啲，佢即刻唔知喺邊到拎啲針線出嚟，佢又真係識整，香港小姐真係美貌與智慧並重！」

Bob聲稱不會幫新郎Louis擋酒，如果幫忙擋酒，怕20.30開席，自己20.45就已經倒下了。（葉志明攝）

Louis今日在四季酒店設席近廿圍，令Bob回想起曾經跟老婆結婚時只在一家普通的酒樓僅設數席。被問到是否會補償老婆，Bob回應：「有諗過㗎！結婚十周年嘅時候有諗過搞返壇大嘅，但咁啱嗰期佢個肚又大住咗，所以輾轉之下又冇搞到。可能廿年或者十五年既時候再補祝返，實會有機會補償到嘅！」

Bob與Louis相識已近十年，見證他的成功，衷心替他感到高興。（葉志明攝）