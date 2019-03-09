陳曉東首踏紅館開騷邀梁詠琪上台　《初戀無限TOUCH》經典再現！

出道24年，歌手出身的陳曉東雖然近年轉戰內地市場，但他並無忘記香港的歌迷，今晚（9/3），東東終於回到香港，舉辦首個個人紅館騷「Planet XT 陳曉東世界巡迴演唱會」香港站！一開騷，東東就以一身銀色戰士裝閃耀登場，更站於離地30呎，整個紅館的正中心獻唱《一萬年》揭開序幕，歌迷們的呼歡聲和尖叫聲震撼整個紅館！

（葉志明攝）

今晚係真真正正屬於我哋！

唱過《一萬年》、《娛樂無窮》和《質感》之後，東東分享了首次舉個人紅館騷的感言：「好高興見到大家，呢個舞台上過嚟幾十次，數唔到，但今晚係真真正正屬於我哋！我今晚揀咗好多不同時期嘅歌，大家不妨回想吓當時嘅自己，我哋係點樣一步一步走到目前。」

東東經常來紅館作客，故首次以主角身份踏紅館舞台，份外感觸！（葉志明攝）

梁詠琪應邀做嘉賓「預告」拍續集

在東東出度的第二年（1997年），他與梁詠琪（GiGi）合作的當年的話題電影《初戀無限Touch》，電影中GiGi的一首翻唱自陳百強的作品《幾分鐘的約會》亦成為經典。今晚東東亦有將這首歌獻唱給觀眾，更在歌唱的中途，把今晚的特別嘉賓帶到台中，經典一刻的重現掀起今晚的其中一個高潮！合唱過後，二人又重提當年合作拍電影的趣事，雖然二人都已有家室，但東東毫不諱言再與GiGi「求戀」，建議開拍續集《初戀無限keep in touch》！可惜GiGi卻笑言二人已是「黃昏之戀」了！

二人手拖手合唱。（葉志明攝）

兩個囡囡現身獻唱！

僅此一場的紅館騷，東東當然要令所有粉絲滿載而歸！除了邀請了GiGi做嘉賓之外，東東還邀請了兩位囡囡芷霖和多多上台和自己合唱《劃火柴》再掀高潮！不過兩個囡囡連歌名都說不清，當東東問到二女上台做什麼的時候，二人說：「我們來唱『捱不大』嘅歌！」逗得現場所有觀眾都捧腹大笑！

想知阿囡唱成點？快啲點擊播放現場嘅精彩片段啦：

場面真係好溫馨！（葉志明攝）