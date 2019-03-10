朋友勸玩交友App識男朋友　張文慈遇騙徒：傾完叫我寄錢畀佢！

尹天照與張文慈（Pinky）今天（10日）出席 《雷等女孩二人三足慈善嘉年華》活動，希望這個活動籌得的款項幫助到有需要的家庭。（梁碧玲攝）

尹天照與張文慈（Pinky）今天（10日）出席 《雷特女孩二人三足慈善嘉年華》活動，這個活動對天照有很深的感受：「之前我並唔太認識雷特氏症，之後朋友畀咗資料我睇，原來都幾嚴重，因為小朋友有呢個病會喪失同父母溝通能力，令到父母唔知小朋友想要乜，所以今日出席呢個活動我哋希望幫到其他父母籌款買一個儀器去醫治呢個病。」早前尹天照與家人去了韓國旅遊十多天，他笑言幾天是去了滑雪其餘時間是吃吃吃還有吃，所以他回來決心只做一件事，就是減肥：「你有冇見到我肥咗，日日夜夜都食，佢哋有大食症，所以依家要花費好多時間減肥。」

尹天照早前去旅行「食大咗」，現時要積極減肥。（梁碧玲攝）

另外Pinky計劃3月帶父親到台灣探姐姐，5月便與姐姐到歐洲旅遊，有朋友也建議她在旅遊時候玩交友App可以認識男生順勢發展一下，不過Pinky有點卻步，全因為以前遇過騙徒：「我之前試過facebook有一個男仔私訊我同我傾計，係外國人嚟，個男仔仲要同我傾到寫情書咁，好sweet，我又未試過，識耐咗有一日佢話佢行船畀人打劫，叫我寄錢、然後我如夢初醒同對方講多謝佢編咁多故事𠱁得我咁開心。」不過最後Pinky指如果要再網上認識其他男生的話，會用另一個身分掩人耳目。

Pinky接下來與公司請了一個假期，將會與家人去旅遊。（梁碧玲攝）

經典劇集《我和殭屍有個約會》已經20週年，劇中主演演員尹天照和張文慈（Pinky）笑言也不知道原來這麼快20年了，Pinky坦言有一個願望：「其實我想《疆屍》一班演員可以食個飯，但可能大家好忙。」天照感嘆現在大家天各一方，要約成這聚會真的很難。

要當年的主要演員再聚在一起確實困難，這個時候需要要個搞手，Pinky則是看看天照，而天照只好無奈地說：「好，我返屋企度一度。」至於不少粉絲也希望再看見有續集的出現，但可惜的是天照和Pinky說明不再會演《疆屍》，所以經典只能是回味。

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亞視經典劇《我和殭屍有個約會》20周年，尹天照明言不會再演殭屍，Pinky就指想約劇組食餐飯聚舊。（梁碧玲攝）