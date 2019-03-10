《她的私生活》朴敏英揸單反影偶像　傳神演繹迷妹追星日常

韓國演員朴敏英和金材昱主演的tvN新劇《她的私生活》將於4月10日首播，近日《她的私生活》發布朴敏英和金材昱等人進行劇本圍讀的相片，又公布《她的私生活》的第一條預告片，相信不少迷妹看過預告片後都有所共鳴。

tvN早前公開朴敏英和金材昱等人圍讀《她的私生活》劇本的場面。（網上圖片）

《她的私生活》預告片中，朴敏英拿着價值不菲的相機拍攝偶像，神情甚為興奮。（影片截圖）

《她的私生活》改編自網絡人氣小說《姐姐fans.com》，講述美術館策展人成德美（朴敏英飾）私下瘋狂追捧偶像男團White Ocean的故事。昨日發布的《她的私生活》預告片中，朴敏英戴着口罩和鴨舌帽，使用配有紅圈鏡頭的相機拍攝偶像的風采，欣賞自己拍攝的照片時，甜笑着驚嘆「果然追星要靠裝備！」然後拿起相機繼續拍攝。朴敏英無論衣着、動作，還是對白均能傳神演繹追星族的神粹，特別是「追星靠裝備」一論更能引起迷妹共鳴。究竟朴敏英在《她的私生活》還會怎樣演繹追星族呢？各位劇迷就要拭目以待。

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不過金材昱似乎對追星生活一無所知。（影片截圖）

朴敏英還會在劇中化身學生妹，完全看不出她已經年過30。（網上圖片）

朴敏英私下會唔會都係個迷妹嚟呢？