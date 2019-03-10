【雨傘學院】另類超級英雄劇　拯救世界都可以cult味濃

不知道什麼時候開始，好像世界只有兩種人，一種是超級英雄片迷，另一種是非超級英雄片迷。筆者把自己歸類為後者，真的很少很少看這戲種或劇種。近來偶然下，看了Netflix 2019年的《雨傘學院》（The Umbrella Academy），感覺癲覆了我對超級英雄題材的刻板印象。

故事中的6名超能小孩，肩負著拯救世界的任務。（劇照）

《雨傘學院》改編自黑馬漫畫（Dark Horse Comics）發行的同名漫畫。該片一開始就講述在1989年的一天，突然有43名嬰兒降生，而他們的母親在這之前皆沒有任何懷孕跡象。其中7名嬰兒被億萬富翁雷吉納爾德‧哈格里維斯爵士（Reginald Hargreeves）領養，他們每一個都有超能力，Reginald Hargreeves以第1-7號為他們命名，並成立了「雨傘學院」，為拯救世界而做準備，所以他們的童年都是一起在父親的嚴厲訓練下度過。但長大後，他們就離家有各自的生活，直至一天，收到父親的死訊，他們再次聚起來出席他的喪禮，不過卻懷疑父親的死是另有內情，然後就開始了一連串的事情……

6名小孩自小被他們的父親嚴格地訓練。（劇照）

故事的主線是在幾天內拯救世界，讓世界免於走到末日的那天，然後在第5號The Boy（Aidan Gallagher飾，能瞬間移動和穿越時空時間，所以他已預視到世界末日）的引領下如何盡一切可能阻止世界末日的發生。不過同時，他們7兄弟姊妹間微妙之情的描繪也牽引著劇情走。故事也以他們家族的情為重心，但當中也有一段段在世人看來是怪異的感情線的發展，似是故意向刻板的世界挑戰。

注意︰以下內容含劇透。

6個人因父親的死再次聚起來。（劇照）

「七個有感情障礙的孩子」

在故事中，他們5人（第6號Ben Hargreeves已死，第7號Vanya Hargreaves因在故事前部分未發現自己有超能，故一直覺得自己是局外人）常常被形容為有「感情障礙」的人，這是因為他們有著超能力，童年就生活在父親的高壓管教下，一星期只有半小時玩耍，長時間也要接受訓練和執行任務。所以他們的朋友就只有兄弟間彼此，不能像其他正常的小朋友一樣學習與人交際。所以到長大後，他們甚至因長久沒一起相處後再聚，常常與彼此之間有爭執。

第5號是一名可以穿越時空的人，但也因為時空出錯，他的外表是小孩，但其實他已是一個五十多歲的大叔。（劇照）

一群不懂表愛的孩子

雖然他們常常吵架，甚至大打出手，但我卻覺得他們其實心裡都有對方。例如是他們會一起為著第7號Vanya Hargreaves（Ellen Page飾，有著強大的控制音波和共振的力量，但後部分才得知自己有超能）失蹤而擔心和共同拯救她，又例如第3號Allison Hargreaves（Emmy Raver-Lampman飾，能用謊言控制人思想）跟Vanya多次說︰「其實由始至終我只想當你的好姊姊。」再例如Allsion被Vanya所傷，而有性命危險，眾人都爭相輸血給她。其實他們互相之間也有對方，但卻是礙於成長背景，成了一群缺乏了愛又不懂去表達愛的孩子，有時也會教人很替他們緊張，明明是心裡很關心對方，卻不斷地傷害了對方。

第4號Klaus外表慵懶不問世事，但內心是個善良的人。（劇照）

Luther與Allison之間的愛情

第1號Luther Hargreaves（Tom Hopper飾，天生擁有神力）與第3號Allison之間有一段感情綫，雖然他們是兄妹，但其實並無血緣關係，在青梅足馬的環境下長大，既是對方的最好朋友，又是兄妹。他們在青春期時好像已對對方互生情愫，只是在父親的管教下，和後來有各自的生活，無疾而終。而Allison更與他人結婚生女，不過後來也離婚了。這次再聚在一起，像激活了對對方的強烈情感。在其中一個平行時空下，他們擁吻並共舞的一幕著實浪漫得很。不過當時空又再交錯回溯時，他們仍然是壓抑著自己，到後來Allsion被Vanya所傷而有生命危險，Luther才表明心跡，只可惜他們有更急切的危機要處理，就是阻止世界末日。這就留待Season 2去繼續編寫下去。

劇情在上半部大多由第5號引領著。（劇照）

發展出不同類型的愛情

除了Luther和Allison，而他們幾個其實也各自有感情線。第2號Diego Hargreaves（David Castañeda飾，擁有能遙控投擲物件的方向的超能）和前女警同事Detective Patch（Ashley Madekwe飾）的一段互相鬥氣卻又非常在意對方感受的愛情，不過最後Patch被Cha-Cha（Mary Jane Blige飾，時間管理總部的殺手）殺死了，性格魯莽衝動的Diego誓要為她報仇。第4號Klaus Hargreaves（Robert Michael Sheehan飾，能看見鬼魂和可以控制死者的能力）是一名毒癮深又貌似軟弱逃避世事的人，但其實心地善良，他意外下穿越了到了越戰當年，並和軍人Dave開始了一段同性虐戀的故事，值得一提的是飾演Klaus的演員演技扣人心弦，即使穿越回現世，但對已故的Dave思念之深，令人為之動容。到第5號對櫥窗假人Doris的「人物戀」，我覺得這怪戀的一節有點「cult cult地」的意味，雖然不能理解，但也合乎第5號的古怪性格，也令情節加添奇怪詭異的意味。

Hazel（右）和甜甜圈店員譜出一段忘年戀。（劇照）

Hazel與Agnes的「忘年戀」

最後值得一提的是Hazel（Cameron Britton飾，時間管理總部的另一名殺手）和甜甜圈店老女店員Agnes的感情綫。感覺這戲很多處的感情戲角色設定也不斷故意與世界想像中的事情有落差，除以上提及的「人物戀」，還有Hazel和Agnes的這段「忘年戀」，Hazel身為不斷穿越時空的殺手，卻愛上了一名在甜甜圈店工作的老店員，更因為她的出現而看破世事，不願再為著無止境的工作而雙手沾滿鮮血，誓要擺脫力量強大的上級，和Agnes私奔，但他很清楚，世界只有3天便會滅亡，故他更想加入一直敵對的「雨傘學院」陣型，一同阻止世界末日，希望能和Agnes在一起下去。這段本來可有可無的感情綫卻異常亮眼，那種擁抱自由意志，對抗命運的意味，令情節非常精彩。

結局埋下伏線，令人不得不追看Season 2。（劇照）

在故事發展上，因為有不少情節也是有時空穿梭的元素，所以在一開始看的時間，難免會覺得有點紊亂和難懂，不過一直看下去，才發現追看性甚強，而且每集的結尾也會有一個懸念留白，叫人再看下一集。還有，劇集中，有些沒有對白只是行為的鏡頭，會配上經典的英語流行曲，配樂非常有感覺，令一幕幕情節更深刻。說回情節上，Season 1留下了太多的伏線。其他36名超能嬰兒什麼時候會出現？最後他們還是無力挽回世界末日，結局以第5號帶其餘6人時間穿越作結，究竟是到哪個空間去？已死的Ben與父親Reginald Hargreeves又會否出現？Vanya和Klaus才剛剛發現自己的異常能力，事情會發展成怎樣？還有一段段感情線，和5兄弟姊妹與決裂了的Vanya關係又會變成怎樣？均令人急不及待追看下去。