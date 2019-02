【雨傘學院】Sir Reginald極有可能未死？分析首季結局最大疑團！

《雨傘學院》(The Umbrella Academy)是2019年Netflix最新的原創影集美劇,由愛倫比芝(Ellen Page)、羅拔舒肯(Robert Sheehan)、瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)等人主演,影集是改編自黑馬漫畫(Dark Horse Comics)發行的同名漫畫,黑馬漫畫是一個在美國與Marvel和DC齊名的三大漫畫之一,同樣也有許多漫畫被翻拍成影視作品,像是《變相怪傑》(The Mask)、《戰狼300》等,還有預計今年4月即將重啟的《天魔特攻》(Hellboy),甚至是同樣在Netflix上首播並號稱《殺神John Wick》血腥美劇版的《極地》(Polar)都是出自黑馬漫畫。這篇文章將分成3大主題,分別是故事劇情、影評心得、結局彩蛋分析。

注意:以下內容含大量劇透

1. 《雨傘學院》故事劇情

故事在敘述1989年這天,43位沒有任何關聯且未有懷孕跡象的女人突然生下了嬰兒,其中7名嬰兒由億萬富翁Reginald Hargreeves所領養,且每一位都具備特殊的超能力,並按照號碼來為每一位孩童取名,從1號到7號,長大後大家都各自搬離出去生活,但有一天卻傳來爸爸Reginald Hargreeves突然心臟病發死亡的消息,久久未聯絡的他們全都趕回家中為他舉辦喪禮,但卻發現他的死亡並不單純!

2. 《雨傘學院》影評心得

《雨傘學院》的漫畫共分為3系列,第1部為在2007年9月至2008年2月連載的《Apocalypse Suite》、第2部為在2008年11月至2009年4月連載的《Dallas》和第3部最近在2018年10月3日剛開始連載的《Hotel Oblivion》,除此之外,還有4段發生在共同時空的短篇故事分別是《Mon Dieu!》、《…But the Past Ain’t Through With You.》、《Safe & Sound》和《Anywhere But Here》。《雨傘學院》影集第1季的故事便是改編自第1部漫畫《Apocalypse Suite》,且2008年這一部作品還獲得被譽為「美漫奧斯卡獎」的「艾斯納獎」(Eisner award)最佳短篇漫畫獎的殊榮。值得一提的是,曾經獲得此獎的還包括《蝙蝠俠》(Batman)、《天魔特攻》、《黑豹》(Black Panther)、《罪惡城》(Sin City)、《神奇4俠》(Fantastic Four)等知名漫畫角色。

《雨傘學院》雖然是一部超級英雄題材的影視作品,但其故事走向並不是常見的套路,沒有一個單純二分法的正義和邪惡,沒有一個充滿汗水與淚水的英雄成長故事,沒有一個完美的快樂結局,甚至不刻意將能輕鬆吸引到觀眾眼力的「超能力」給呈現出來,取而代之的是,《雨傘學院》寧可花大把的時間去敘述瑣碎的事,建立龐大枝微末節的支線劇情,將重心放在「情感面」的鋪陳,強化「家庭」的核心元素。

《雨傘學院》在「吊胃口」的功力上可說是十分上乘,總是能在最關鍵的劇情劃下一顆漂亮的句點,在每一集的結尾之處皆丟下一顆搔得觀眾好奇心極癢無比的伏筆,逼得讓人只能一集接一集的不斷看下去,雖然故事的發展上丟了許多勾人心弦的假動作,不管是Reginald Hargreeves的死亡事件、1號待在月球4年出的任務、 Pogo與媽媽神神化化的對話等,但我們依然樂此不疲,希望多來點彩蛋和梗的安排!

《雨傘學院》除了故事上十足吊人胃口以外,在配樂上的選擇也是一絕,第一集一開頭便是以小提琴的歌劇魅影做開頭,之後每一集都穿插許多知名的經典西洋樂曲,像是Queen的《Don’t Stop Me Know》、Woodkid的《Run Boy Run》、Tiffany的《I Think We’re Alone Now》、Radiohead的《Exit Music》等,使人在觀看影集時,容易跟着琅琅上口的旋律,勾起一波又一波的情緒更迭起伏。

《雨傘學院》與許多現今許多英雄影視作品相比起來,在娛樂程度上或許會略遜不少,不僅在將近10小時的長度中,令人熱血沸騰的打鬥戲碼少之又少,角色們超能力的發揮展現更是如鳳毛麟角,但假若是換個角度去看,並撇除掉「超級英雄」的元素,你會發現他們是為了家庭與世界和平在努力奮鬥的一群人,一群天真浪漫且帶點小惡小傻的角色,看着他們四處碰壁地處理人生上的最大障礙,好不熱血澎湃,又充滿賺人熱淚的激昂呀!

3. 《雨傘學院》結局彩蛋

《雨傘學院》第1季即使結束了,但仍丟下許多未解的彩蛋,像是我們都知道Reginald Hargreeves的自殺是為了要讓孩子們團聚在一塊兒,但令人匪夷所思的是為何安排在這個時間自殺死亡?難道他也知道世界末日要來臨嗎?但沒有時間穿越能力的他到底如何得知的呢?6號的死亡原因是什麼?最後5號帶着大家一起做時間移動,那是否有成功呢?有的話又是移動到哪個年代呢?

目前7位主角以號碼1號至7號命名,能力從數字的小到大分別是具有無比力氣的「Spaceboy」、具有精準投擲能力的「The Kraken」、能讓說過的話成真的「The Rumor」、具有與死人溝通能力並操控他們的「The Séance」、具有時間移動能力的「5號」、具有從不同維度召喚怪物並從皮膚底下冒出的「The Horror」和能使用小提琴發出極為強大震波的「The White Violin」。而按照能力的強弱來排行,似乎是數字越大的能力越強,而1989年這天共有43位小孩神奇的誕生在世界上,但目前只有出現其中的7位而已,那剩下36位的下落呢?是否也一樣具有超能力呢?Reginald Hargreeves是否知情其他小孩的存在呢?

我覺得事情完全不是這麼單純,我也不認為Reginald Hargreeves的死亡就這麼簡單的只是「自殺」而已,甚至這43位小孩的誕生本身就是個最大懸念,我相信作者皆已經想好整個龐大世界觀的發展,但他只是取其中的冰山一角先丟出來讓觀眾嚐嚐甜頭並混淆視聽罷了,故事的核心未來一定跟Reginald Hargreeves的出生和成長脫離不了關係,且9號至43號的小孩未來肯定也會出現,我甚至大膽的推測Reginald Hargreeves肯定是個已經有過數次的時間旅行,並對每個年代發生的事件瞭若指掌,一切的一切都在他的掌握之中,而故事中除了安插「平行時空」的概念,更是有「亡靈」的元素(4號的能力)和「多維度空間」的概念(6號的能力),這或許也是未來故事將神展開所會切入的點!但目前第3部漫畫仍在連載中,劇情到底該如何發展下去,我想除了作者本身以外,沒有人有正確答案!

中文劇名:《雨傘學院》 上映日期:2019年2月15日 集數:10集 每集長度:45至60分鐘 類型:動作、冒險、犯罪 首播頻道:Netflix 主要演員:愛倫比芝(Ellen Page)、Tom Hopper、羅拔舒肯(Robert Sheehan)、Aidan Gallagher等。 多多綜合評價:★★★★★★☆☆☆☆(6星)

