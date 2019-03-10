【蘇志燮見面會】黑超西裝型格亮相 粉絲建議打包豆腐火腩飯？

暌違2年，韓國男星蘇志燮今日（10日）在九展舉辦「SO JI SUB ASIA 『HELLO』見面會」，吸引大批「蘇太太」到場支持，現場座無虛席。

蘇志燮戴著黑超，身穿黑色西裝，型格十足。他在粉絲的尖叫聲中出場，以Barry Manilow的《can't smile without you》作為開場歌曲，炒熱氣氛。

話晒兩年無見大家，蘇志燮心情大靚，唱完便即刻同大家打招呼：「今日來到呢度見到大家好興奮，好感動，希望有一個難忘嘅夜晚。」

蘇志燮解釋之所以用「HELLO」做主題，是因為這是大家打招呼的基本語言，而台下的粉絲也齊齊說「HELLO」，同蘇志燮互動。（陳穎妍攝）

今次見面會的第一個環節是「you've got a message」，當中問到「最想打包嘅食物」時，粉絲們一致建議有「男人的浪漫」之稱的豆腐火腩飯，雖然蘇志燮不明箇中原因，不過表明下次一定到港一定要吃！

在唱完與Younha合作的歌曲《郊遊》之後，現場播放了一段蘇志燮特別準備的短片，解答有關自己的51個問題。他在片中扮鬼扮馬，一時扎辮，一時反串女生，但粉絲最鍾意都是「嫲嫲」的扮相，蘇志燮笑言如果劇情需要，他也不介意反串。

蘇志燮表示每年都不會有特別願望，今次希望各地的見面會可以順順利利，粉絲們可以開開心心，希望大家身體健康，自己可以接多些影視作品，再同大家見面。（陳穎妍攝）