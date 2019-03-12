【歌手2019】許靖韻再以粵語歌出戰　改編梅艷芳《夢伴》有驚喜

內地歌唱節目有以雨後春筍，大部分參賽者都唱國語歌，但其實粵語歌喺華語樂壇中亦佔有舉足輕重地位。近日許靖韻（Angela）現身內地音樂節目《歌手》，帶來本季第一首粵語歌《獻世》，力壓台灣歌手畢書盡勝出踢館賽。最新一集節目中，Angela再次以廣東歌出戰，改編梅艷芳代表作《夢伴》令網友相當驚喜。

許靖韻現身內地音樂節目《歌手》，一首《獻世》令佢喺內地人氣直線上升。

Angela上一集一開口唱出「眼淚還是留給天撫慰」極具感染力嘅唱功，與獨特聲線馬上感動全場，贏得全場無數掌聲，網友紛紛表示「淚腺被攻陷」，「粵語歌太有感覺了」。但Angela超普通嘅普通話妄令網民大呼有趣。喺首次同音樂合夥人馮青見面時，Angela將佢個名讀成「馮期」「馮秋」，點知被自己fans留言取笑：「Angela的普通話真的很普通。」

最新一集中，Angela挑選梅艷芳代表作《夢伴》並加以改編，令大家感到非常有新鮮感。

在最新一集《歌手》中，Angela再次獻唱粵語金曲，梅艷芳代表作《夢伴》，今次佢更自彈自唱，並於歌曲中融入舞蹈。深情演唱令齊豫老師力讚：「好厲害！」改編經典演繹再一次成功俘獲聽眾嘅心，節目播出後，「許靖韻夢伴」更迅速登上微博熱搜，引得網友紛紛讚好。