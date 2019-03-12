演《屍殺》攝影師新戲深水埗喪跑　床戲考起陳漢娜：從影以來最多

由影壇新貴陳漢娜（Hanna）擔正的新戲《二人小町》日前在深水埗開始拍攝，而今次新片的班底就大有來頭。除了由日本賣座電影《屍殺片場》攝影師曾根剛執導外，還邀請了《屍殺片場》男主角濱津隆之來港客串演出，日前濱津隆之更驚喜到深水埗探Hanna班，令Hanna開心不已。

雖然今次Hanna未有機會跟濱津隆之同場演出，但總算有一面之緣，她更化身小粉絲跟對方拍照留念，Hanna表示：「我好喜歡《屍殺片場》這套電影，好可惜未有同場演出機會，不過能夠見到他真人都好開心。」而濱津隆之對於Hanna能操一口流利日語大表驚訝，問到首次來港的濱津隆之對香港的印象，他笑言：「建築物很高，日本不會有這麼高的建築物，可能香港是沒有地震的地方。」他續指，今次來去匆匆，未有機會到處觀光，他希望下次有機會一嘗香港的穴位按摩。

另外，為了拍攝《二人小町》，Hanna要在深水埗市集喪跑。雖然來來回回跑了多個鏡頭，但Hanna一樣表現專業，未有半點疲態，並笑言本身有跑長跑，讀書時期更是田徑隊。不過談到辛苦，向來形象清純的Hanna直言最大挑戰就是要拍攝床戲：「因為今次飾演一個為求目的，不惜違背道德觀念的角色，所以會有好多床戲同接吻鏡頭，可以說是從影以來最多床戲的一次！」

至於問到導演曾根剛為何揀選Hanna擔任女主角？他透露在150人中挑選出Hanna，因為Hanna能夠給予自己一種獨特的感覺：「她的形象又切合角色，所以選擇了她。」