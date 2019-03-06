陳漢娜衝出香港被《屍殺片場》攝影師選中　拍日片全廣東話對白

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低成本製作成電影界神話的日本電影《屍殺片場》，早前已有消息指攝影師曾根剛會來港拍新戲兼搵香港演唱，新戲戲名為《二人小町》改編自芥川龍之介作品，在香港取景，講述兩個同名同姓的女生跟死神之間交織出的暗黑奇幻，而且全程會用廣東話講對白添！

《屍殺片場》攝影師早前來港揀選心意演員。（劇照）

早前率先公開招募9大本地演員，包括由和泉素行飾演的男主角，他是小町的男朋友，後來漸漸愛上另一個同名小町，他自己則是殺手兼死神的王喜龍；而女主角小町就由陳漢娜（Hanna）和香港女模特兒兼演員劉漪琳（Eliza Lao）出演，一個飾演文員，另一個則扮演新晉模特兒，未知Eliza會否本色出演做返模特兒角色呢？

1. 小町

女主角 20多歲  任職文員

王喜龍女朋友，但後來發現王喜龍是個殺手

2. 另一個小町

女主角 20多歲  新晉模特兒

同時在一間本地餐廳工作，漸漸愛上王喜龍

陳漢娜擔正做女主角！（網上圖片）

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香港女模特兒兼演員劉漪琳跟陳漢娜的角色一樣，同樣叫做小町。（網上圖片）

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男主角就由和泉素行出演。（網上圖片）

由於全片對白需用廣東話，和泉素行本身曾拍過TVB劇集，又做過模特兒、在ViuTV、港台擔任主持工作，所以廣東話對他來說零難度。《屍殺片場》男主角濱律隆之同樣會助陣出演，不過他擔任哪一個角色則仍未發表，《二人小町》暫定2020年在日本上映。

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