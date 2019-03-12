許文軒首登《流行經典50年》　緋聞女友麥美恩公開示愛

無綫娛樂主播許文軒（Edmond），主持娛樂新聞多年，近來有不同的嘗試，例如主持綜藝節目和挑大樑主持大Show 《勁歌金曲》，早前更獲邀參與TVB節目《流行經典50年》，他透露今次是相隔近16年後，再次踏上「一廠」舞台唱歌，令他感觸良多。

許文軒相隔16再踏一廠舞台，別具意義。（影片截圖）

Edmond今次參與《流行經典50年》的《我不是歌手》環節，他入行之後，每一次站上一廠舞台，一係做採訪一係做司儀，但今次在台上做主角，感覺真係好特別，「有莫名嘅興奮，因為今次係我相隔近16年再一次踏上一廠舞台唱歌，對上嗰次就係2003年參加全球華人新秀歌唱大賽，冇諗過做咗主持之後，竟然再有機會上返同一個台唱歌，有圓夢嘅感覺。」

黎小田和許文軒16年後再因音樂同台。

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Edmond今次演唱陳奕迅的《綿綿》，是他當年參新秀的一歌曲，而且《流》其中一個主持黎小田，正正就是他當年比賽時的評判，而且他今次出場的方式與當年出場的方式亦好相似，所以令他有重拾返當年的感覺，但今次多了一份情懷、少了一份緊張。

一眾娛樂新聞台主持都有到場支持，當中緋聞女友麥美恩（Mayanne）更舉埋「燈牌」，在台下表現勁high ，對住鏡頭嘟晒嘴，燈牌寫住「我愛許文軒！」向「男友」公開示愛！

Mayanne 公開向Edmond 示愛！（影片截圖 ）