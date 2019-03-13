謝安琪演唱時耳機失靈：我喺後台度喊

謝安琪（Kay）昨日（12日）出席首屆《KKBOX香港風雲榜活動》，Kay擔任「風雲大使」，並與Supper Moment在台上合唱歌曲，但期間Kay的耳機失靈，對此她說：「其實今日個表演都好難忘啊，個耳機由一開始都好大干擾，干擾到我連band leader嘅聲都聽唔到，我就好徬徨。咁我唯有聽現場嘅聲，我聽到音樂，先追住入囉。我由第一隻歌已經好緊張，我由第一隻開始個心入面猛咁喺度祈禱，希望耳機快啲有返聲，所以今日個演出好難忘啊。」

Kay表示在演出時，因耳機出問題，連自己彈琴的聲音都聽不到，又聽不到Supper Moment主音陳仕燊（Sunny）和結他的聲音。（梁碧玲攝） Kay坦言對此有點不開心，更在後台落淚，她說：「因為我個演出好長，我唱成五首歌，所以我由第一首歌咁，我就好擔心喇。其實我唱完第一首歌之後就到Supper Moment嘅，咁佢哋唱緊嘅時候，我就係咁喺度同技術人員講，佢哋都好畀心機幫忙嘅，咁但係一路都未處理好呢個問題，咁我急起上嚟，我就喺後台度喊啦，我都未試過發生件咁嘅事嘅，咁大家見到我喊呢，又再緊張啲啦，我睇住佢哋全部標晒汗呢，但係無人解決到嗰個問題。」



Kay在日前與Juno一起推出兩首新歌，分別是《寂寞就如》和《其實寂寞》，她表示文案和MV都會很快推出，因為MV已經拍好。（葉志明攝）

Kay同時感謝Sunny幫忙，「佢知道我好徬徨，佢特登企到好近嘅，大家唔知嘅話以為我哋做咩咁熱情。其實就唔係，係因為聽唔到，佢要企到好近，俾我睇到佢唱到邊度啊。」Kay又說：「今日真係好多狀況，我連彈琴嘅時候，個咪枝mic stand都有問題，個咪係一路跌緊嘅，又有兩個工作人員跑出嚟幫我。」