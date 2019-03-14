【多圖】郭富城、劉德華、吳彥祖…港台5大靚佬男神凍齡值大比併

最近小編原本想盤點一下新生代的小鮮肉男神，但後來竟然發現60-70年代出生的港台兩地男神舊相，林志穎、吳彥祖、吳奇隆、郭富城、劉德華，經過廿幾年洗禮，連同男神合照的對象都長大成人，他們依然繼續凍齡，個樣幾乎冇變，只係多咗些少男人味。由於實在太唔科學，一於有圖有真相！

以下呢5位男神，經過廿幾年洗禮依然繼續凍齡，個樣幾乎冇變，只係多咗些少男人味。由於實在太唔科學，一於有圖有真相！由左至右係佢吔年輕時代出演過嘅電視劇照，吳奇隆（創世紀）、林志穎（絕代雙驕）、郭富城（我係黃飛鴻）、劉德華（天若有情）、吳彥祖（美少年之戀）（劇照）

1. 林志穎：44歲。1974年生、1992年出道

只要提到不老童顏，第一個實諗起林志穎。1992年，當時17歲的林志穎出道，因為高顏值加上形象優質，掀起一陣影視圈的「小旋風」，同金城武、吳奇隆、蘇有朋等人被喻為「台灣四小天王」。最令人嘖嘖稱奇的，是他的鮮肉長相多年依舊，同真實年齡完全唔Match !

林志穎除了人生勝利組的際遇令人羨慕，已經係3個細路爸爸的他，「凍齡童顏」在大陸熱播節目《爸爸去哪兒》播出後，在微博上引發不少討論。他也曾上傳他與相聲大師郭德綱合照，大家先知原來郭德綱的年紀同林志穎差唔多。而小編手中這張珍貴的懷舊照片，林志穎左擁右抱的小童星，釋小龍、郝劭文兩人早已是30歲左右的成人，果真符合：「你再唔老我哋會痴線」，印證呢位男神凍齡程度根本奇蹟，實在太屈機。

2. 吳彥祖：44歲。1974年生、1998出道

吳彥祖氣質獨特，20年前已經是很多Fans心目中的型男代表，到現在還是男神。時光倒流返返去1998年，吳彥祖憑與馮德倫、舒淇主演的《美少年之戀》彈起，唔少Fans睇到吳彥祖的西裝Look都心心眼。舊片重溫的話，小編私心推薦大家睇《新紮師妹》同《知法犯法》。

吳彥祖在香港電影圈有不少精彩代表作，還曾以《四大天王》在香港電影金像獎中奪得最佳新導演獎。直到舊年3月上映的新版《盜墓者蘿拉》，吳彥祖依然完全冇變Hold住型男Look，成功擄獲更加多年輕一代粉絲的心。如今的他已經44歲，依然對自己要求非常高，曾在微博share運動照表示「隨着年齡的增長，我必須更努力」，無形中激勵埋一班Fans，不愧為不老男神！

+ 3 + 2

3. 吳奇隆：48歲。1970年生、1988年出道

1988年出道的吳奇隆，在90年代與金城武、林志穎、蘇有朋齊名，在小虎隊當紅時期劉詩詩才剛出生。早在19年前，吳奇隆和趙薇主演朱延平的《俠女闖天關》，1987年出世的劉詩詩先得13歲。1996年與吳奇隆一起演出笑片《狗蛋大兵》的台灣童星楊小黎，而家已經大個女做埋美女主持人，吳奇隆依然咁後生，堅神奇。

如今的劉詩詩已經是個成熟的女人，而且就快做媽媽，老公吳奇隆卻一點都沒有變老，神仙眷侶郎才女貌簡直恨死隔離。今年已經48歲的吳奇隆，預計5月就會同老婆迎接「小霹靂虎」，兩人甜蜜放閃合照感動許多網友的祝福。

+ 2

4. 郭富城：53歲。1965年生、1990年出道

城城咁多年來唔單只塊面仲Keep到，舞台裝繼續勁貼身，無愧「不老男神」封號。為呈現完美體態，當然需要一番努力。他靠規律的運動、拒絕暴飲暴食去維持身型。今年已50多歲的他，2018年來台參加宣傳活動時，近距離望體態依然咁Fit，只多了一份成熟男人味，早排又再度宣布老婆方媛再陀第二胎，睇來掂過唔少後生仔。

5. 劉德華：57歲。1961年生、1981年出道

看這篇報導同時，許多讀者今年可能都還沒有滿38歲。但只要有睇《我的少女時代》的影迷都有共鳴，凍齡華仔真是好幾代人的共同偶像icon。劉德華20歲時（1981年出道）就是大家永恆的帥氣華仔，到2019年的今天劉德華依然冇乜點變老，只是多了成熟男人味。大家看看小編翻箱倒籠挖出劉德華同譚詠麟1987年赴台參加金馬獎的珍貴照片，與31年後劉德華赴台參加金馬獎的照片相比，一樣咁型仔，風度翩翩。

劉德華不老的體態是靠努力得來，有媒體報導，劉德華長年飲食清淡，攝取豐富蛋白質與蔬菜，請埋營養師調理日常飲食，每日幾晏返屋企都會抽45分鐘時間跑步，練出一身精壯身材，以及能夠應付大型巡演的好體能，Keep到咁長期努力的堅忍決心非同常人，看來這份就是做男神的犧牲與毅力。

+ 2

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】