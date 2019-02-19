【多圖】成龍雙眼皮突然登微博熱搜　單眼皮金城武依然是男神

成龍大哥一向都是話題性No.1的大人物，昨日（18日）又突然登上微博熱搜，竟然是因為他動人的雙眼皮？有網友開post指，成龍大哥的一雙迷人大眼原來不是天生來的！這位網友更擺出單眼皮和雙眼皮時期的成龍大哥，瞬間「成龍雙眼皮」這五個字被網友瘋狂轉載，成為熱話。

成龍割雙眼皮一事被網友翻出，登上微博熱搜。（微博圖片）

這位網友「歲月長衣裳薄」爆料指，成龍大哥想演出一個角色但被武俠小說家古龍批評太醜，後來成龍大哥於1979年拍攝《醉拳》時因眼角被踢爆，做手術連隨割了雙眼皮。有網民說其實很早之前已經有男藝人接受訪問時爆料過這件事：「早些年謝賢還是誰的接受采訪就說過了，成龍是中國最早一批割雙眼皮的明星，雙眼皮手術剛出來就去割了。」亦有人恍然大悟：「難怪房祖名是單眼皮了。」

成龍小時候的眼睛是明顯的單眼皮，亦與兒子房祖名非常相似。（微博圖片）

其實娛樂圈中不少男星除了變成雙眼皮後變得好靚仔，連星途都變得超好，例如甄子丹、古巨基、周星馳、金城武、羅志祥等等看著自然深邃的雙眼皮，有不少網友都懷疑後期加工的，但亦有可能是因為化妝技術啦。你們又覺得他們單眼皮還是雙眼皮比較好看？

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