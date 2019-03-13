【晚吹】同張沛樂分享中學拍拖經歷　羅伊婷被訓導告狀反被阿媽串

由駱振偉（Thor）、嚴祺（Yimk）、彭嘉桓（Moley）主持的ViuTV節目《晚吹：女學生‧吹水班》,逢星期三晚上11時播出，每集圍繞校園和青春的主題，包括讀書往事、學校制度、校園文化、深刻經歷、同窗知己、純真愛情、瘋狂回憶及有趣秘聞等。主持們和嘉賓自由傾談和分享讀書時期所發生的事情，重溫校園生活的美好時光。

大家除了憶述往事，節目還會不定期找來現今的學生哥｢Phone In｣，親身分享現時在學校發生的有趣事件，和主持、嘉賓煲電話粥，齊齊｢食花生｣！從多角度了解香港的校園文化，體驗現今年輕人所面對的社會問題和價值觀。

ViuTV節目《晚吹：女學生‧吹水班》圍繞校園和青春的主題，自由傾談和分享讀書時期所發生的事情，重溫校園生活的美好時光。

今晚（13日）播出的第二集請來張沛樂（沙律）及羅伊婷（Daisy）擔任嘉賓，二人穿上日式運動服，扎著孖辮，望落同學生妹無異！沙律大談中學時暗戀一個男生，因為想送糖果給他，但當時沒有零用錢，於是便行路返屋企，省下車費去買糖果，令她印象深刻。而Daisy認為中學談戀愛特別刺激，因為如果被學校發現了要被記缺點，有次訓導處致電給Daisy媽媽，媽媽霸氣回答：「我知道啊，我都見過嗰個男仔。」當老師再表示中學生拍拖不是太適合時，媽媽竟然反問到：「老師，你中學時候冇拍過拖嗎？咁真係太遺憾喇！」眾人都覺得Daisy的媽媽很有型。

Daisy中學拍拖曾被訓導處告狀，結果老師被其媽媽反問「老師，你中學時候冇拍過拖嗎？咁真係太遺憾喇！」

的確，Daisy媽媽是少見的開明家長，不過，有過經歷固然是好事，但少不更事，更要帶眼識人，懂得自我防備，好似沙律就分享了中學第一次和男生約會的恐怖經驗，當時那個男生透過MSN約她放學見面，把她帶到屋村的停車場，抱著她之餘，更嘗試脫她的bra，令她嚇破膽。其後她更透露差點失去初夜的經過，那時她在台灣讀書，和一位男生交往，可是男生當時欠缺經驗，嘗試多次亦套不上安全套，所以就此作罷。

沙律的初夜因當時的男友缺乏經驗，套不上安全套而就此作罷。