C AllStar四子合體出席活動　「休團嘅路還長啊！」

組合C AllStar成員昨晚（13日）合體出席《KKBOX香港風雲榜》，獲頒「年度十大風雲歌手」一獎，再次以組合身份獲獎，陳健安（On仔）表示︰「覺得好難得嘅，因為今次呢個風雲榜係網絡上嘅人喺過去一年點擊過，亦都聽過我哋啲歌嘅一個總和嚟嘅，咁喺我哋舊年未有出新歌嘅情況之下，仍然大家有聽我哋嘅歌支持我哋，我覺得好驚喜，所以真心去多謝每一個有聽過我哋嘅歌嘅人。」

C AllStar四子因是次活動而再合體。（葉志明攝）

「限時合體」 再感受到之間默契沒變

C AllStar四子於2017年宣佈休團作個人發展，很久沒有合體與歌迷見面，梁釗峰說︰「我哋好耐都無出席過大型嘅音樂會啊等等，即係露個面，今次都為咗呢個頒獎禮搞咗啲新嘅編曲，特別係阿King（成員吳崇銘）幫我哋嘅歌再remix。因為咁再聚埋一齊再做音樂，再開會，就發覺大家嘅默契就算好耐無夾，但原來都好好好好！有啲心照不宣嘅感覺，入晒骨！」何建曦（Jase）補充︰「就好似fans對我哋嘅愛一樣係唔會變，我哋嘅默契都係！」

On仔表示是次合體都感受到大家都有進步和蛻變。（梁碧玲攝）

暫未有重組ＣAllStar的打算

被問到C AllStar會否有打算再以組合身份出唱片，阿King說︰「暫時未，因為其實我哋自己嘅album都未出晒。（釗峰︰休團嘅路還長啊！）」他們也坦承因為四人各自的曲風並不相同，所以暫未有再走回一起的打算，阿King補充︰「曲風係其中一個原因，第二個原因係想大家唔同嘅性格可以更發揚光大，立體啲。」