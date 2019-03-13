林二汶與6號拍檔主持大show：無意進軍司儀界

林二汶昨晚（12日）出席首屆《KKBOX香港風雲榜》，並與RubberBand的繆浩昌（6號）拍檔擔任司儀。雖然也有做主持的經驗，不過二汶就坦然心情仍然非常緊張，她說︰「因為有好多資料，好難記晒，搞到要成日望cue卡，我覺得呢樣是要學習吓做大型活動嗰啲司儀，到底係點樣快睇快讀快記。」她也大讚拍檔6號勤力，二人在記稿方面也下了不少苦功。

二汶跟6號合作主持大show，兩個人合作非常愉快。

二汶是一名專業歌手，但她坦言當歌手跟當司儀感覺非常不一樣，而是次經驗也讓她上了一課，她說︰「做司儀係學習點樣用一啲技巧令成場連埋一齊，做歌手就係專心表演。其實兩者都好需要專心同技巧，我好多謝有呢個機會再次去重新訓練，因為以前做主持都係一個好好嘅訓練，今次可以攞返出嚟用，我覺得好開心，希望個技巧可以磨練落去。」

二汶希望學會隨機應變，她在是次工作中，學到了不少。

不過，歌手出身的二汶昨晚也有一展歌喉，唱了《給十年後的我》和《到此為止》，讓樂迷大飽耳福。而她也希望專注唱歌，無意向司儀界發展，她期望可繼續唱更多好歌給大家聽，做好歌手的身份，她稱：「有呢個機會去磨練到主持技巧，我希望（學到嘅嘢）可以擺喺自己嘅演唱會，做得更加好。如果有主持的工作，只要可以幫助到我唱歌同練習到現場技巧嘅機會的話，我都非常之歡迎。」