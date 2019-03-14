陳法拉殺入美劇界　與妮歌潔曼、曉格蘭特拍《The Undoing》

由Nicole Kidman（妮歌潔曼）與Hugh Grant（曉格蘭特）主演的美國HBO迷你劇《The Undoing》開拍在即，而香港演員陳法拉也在其演員名單中。

陳法拉（Fala Chen）的名字出現在《The Undoing》的演員名單中。（網上圖片）

《The Undoing》根據Jean Hanff Korelitz於2014年出版的小說《You Should Have Known》改編拍攝，故事講述由妮歌潔曼飾演的主角Grace Sachs，本來與由曉格蘭特飾演的Jonathan Sachs育有一子，有一個美滿的家庭，而她自己是一個治療師，生活簡單幸福。不過在Grace的新書發佈前的，一連串的不幸事件發生，丈夫也失了蹤，她因而發現了丈夫竟背著他暗藏秘密。

Nicole Kidman貴為金像影后，法拉能與她合演新劇，相信對法拉來說為一大喜訊！（Getty）

據知，該劇計劃將於2014年3月在美國紐約開拍。而全劇共六集，法拉會演出其中四集，並飾演Jolene一角。法拉2014年到紐約著名學府茱莉亞學院深造戲劇，修讀戲劇碩士課程（Master of Fine Arts），至2018年畢業。成為該科系的首位華人畢業生後，她接受訪問時已透露，決定要以加入荷里活發展為目標。

法拉自赴美發展後，較少在港露面，圖為去年年底回港參加活動時的照片。（視覺中國）

法拉在去年接受訪問時，曾表示在美國瘋狂試鏡，可見她的決心。又於去年首次做導演拍短片《人來人往》，獲得2018年《辛丹斯電影節：香港短片比賽》選為9部得獎短片之一，今次法拉成功殺入美劇界，認真威水！