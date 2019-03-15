【美女廚房】黎紀君自資50萬開蛋糕店：賺錢唔係最大夢想

黎紀君（Christy）都上過《美女廚房》，不過淡妝上陣實在冇乜人認得。（截圖）

俗語說：入得廚房，出得廳堂，即是形容女生除了樣子出眾，亦煮得一手拿手小菜。2015年第四代「邦民女」黎紀君（Christy Lai）在新一輯《美女廚房》節目中，以廚師身份出現，令不少網民感到驚訝。原來這位今年才25歲的女生如今已是一間蛋糕烘焙店的老闆，她接受《香港01》訪問時說：「最初去台北學翻糖蛋糕，其實當時只係當興趣班咁上，後來過咗個幾月時間，諗好咗個概念同運作，先決定開舖。」

入得廚房，出得廳堂，真係完美女友。（IG圖片）

開蛋糕店為事業另開闢新道路



問到開店做老闆的原因，她笑言：「只係開喺觀塘工廈區嘅Workshop。你知模特兒呢一行本來就係比較被動，自己努力之外都要靠別人欣賞你，先可以擁有嗰個機會，所以與其喺度等機會，不如自己都闖一番事業，最起碼所有決定都係自己控制，又可以主動啲搵合作機會。」她透露，當初創業大概用了50萬（牌照、裝修等），而每月租金又需要2萬左右。「使幾錢暫時好難衡量，要視乎係咩類型嘅堂，蛋糕堂會比較多使費，餅乾類就會少啲。而家都係啱啱起步，我希望做好自己品牌，多啲人認識『Sugar Please』，所以都唔會太計較每個月使咗幾錢，盡量做到收支平衡就得啦。」

黎紀君的蛋糕店亦會開班教學生。（受訪者提供）

一個月收入超過6位數



收支平衡，是否就代表著「有少少錢賺」呢？她回答說：「賺錢唔係我最大嘅夢想！做蛋糕同埋甜品令大家開心先係。不過我都好幸運，每個月Workshop收入都幾好，都有額外收穫。」這個「額外收穫」有多少？她笑說：「哈，搵幾多係秘密，可以講嘅係每個月收入有6位中上數字。」同時她也表示，以每日做兩至三個蛋糕的進度來說，生意尚算不錯。「我哋公司係斷層計，一層蛋糕大概$800至$1600左右，視乎款式難度而定。客人有特別要求，我們也會親力親為設計同埋整，每個都係自己親手做㗎。」

很多特別訂做的蛋糕也是由黎紀君自己親手做的。（IG圖片）

走「少女風」吸引客人



現在市面上有很多同類型的烘焙店，會用甚麼甚麼方法突圍？她說：「我個Shop都係粉紅色嘅，所以蛋糕作品也會偏向少女風，好多人買完下次都會繼續搵我哋。同埋每個蛋糕都唔會一樣，呢個都係我點解咁鍾意（整蛋糕）嘅原因，因為感覺每次都係接受緊唔同嘅挑戰，完成每一個作品，又會諗下次有乜可以改進，做出嚟好成功嘅話，滿足感都好大㗎！」

黎紀君話每件蛋糕最少都要三個小時才能完成，成品真的很不錯。（受訪者提供）

Christy整嘅翻糖蛋糕個個都好靚！

+ 7 + 6 + 5

做蛋糕訓練自己耐性



關於在香港開蛋糕烘焙店或整蛋糕的難處，她說：「香港天氣其實做蛋糕嘅惡夢，因為天氣實在太潮濕，尤其係整翻糖，如果太潮濕嘅話就會好難存放，作品也是。同埋整翻糖蛋糕要好有耐心，對以前嘅我嚟講，成日無時停，可能會比較難，但係下了決心開蛋糕店後，我個心都穩定咗好多。而家安安靜靜坐底，用幾個鍾內完成一個大型蛋糕都已經冇問題啦。」