【十二個想死的孩子】殺人案延誤自殺計劃　漫畫版透露兇手真面目

安樂死是近年興起的課題，生無可戀的人，究竟有否權利了結自己的生命？在此不去討論對或錯，而是講安樂死衍生的懸疑推理故事《十二個想死的孩子》，冲方丁的同名小說，其後改編成漫畫，再搬上大銀幕。片中講述12位未成年男女，因各自的原因相約一起自殺，卻因為一具屍體而延誤了他們的計劃，更懷疑殺人兇手隱藏在12人之間，誓要找出兇手，因為他們「只想自殺，不想被殺」，頗有諷刺意味。

12人相約安樂死，卻出現了一具神秘屍體，延誤了自殺計劃。（網上圖片）

4號的孩子，演員一直未有曝光，直至預告才知是橋本環奈。（網上圖片）

橋本環奈飾演一臉死氣的涼子，顏值依舊爆燈。（網上圖片）

電影《十二個想死的孩子》由《金田一少年事件簿》劇集的導演堤幸彥執導，改編自冲方丁同名小說，顧名思義，由12位年青偶像主演，包括有橋本環奈、新田真劍佑、杉咲花等，片中的12名年青男女，因各自的原因而相約在一間荒廢的醫院自殺，但眾人先後到達後，卻發現早有一具微溫的屍體，身旁放著大量安眠藥，細心一數，發現連埋病床上的屍體，竟然出現了13人，神秘屍體是誰，他們之中又是否隱藏著一名殺人兇手？觀眾看得甚為投入，一起推敲誰是兇手。

新田真劍佑飾演慎次郎，在眾人中最有偵探頭腦。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

由於12人的自殺規則是要一致通過才能實行，所以他們會不時討論及投票，彼此亦會用言語試探對方，故事發展下去，逐步帶出各人面對的家庭、學業、健康、自身軟弱、校園欺凌等問題，像自殺網站的發起人智司(高杉真宙飾)，就因為醫生父親自殺，他想透過死亡了解父親的心路歷程，而慎次郎(新田真劍佑飾)因為身患絕症而選擇自殺，但發現屍體後，卻希望在最後的時間作出推理破案。

杉咲花飾演安里，一直主導案件，仿如眾人領袖。（網上圖片）

喜歡懸疑推理的觀眾，當然致力要找出誰人是兇手，片中最出人意表的地方，就是觀眾估12次都不會估中誰是殺人兇手，為何會如此詭異？其實在漫畫中已露出玄機，原來病床上的屍體，竟然是一直未死的人，只是服用了大量安眠藥而處於昏迷狀態，所以根本沒有兇殺案發生，而電影亦以opening ending作結，至於漫畫版還未完結，整件事的來龍去脈，仍然充滿未知數。