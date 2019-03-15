台女星分享床上善意謊言　說太厲害只係想快點完事

台灣女星熊熊(卓毓彤)近日在節目《二分之一強》中，講到床第之事，很多時是女人在給男士留面子，甚至假裝享受，無非是讓男方更有自信，她更分享了她的朋友一次性經歷，說男方前戲就用了1小時，但卻不是體貼窩心，而是對方Size太短小，令她的朋友沒有感覺，至於究竟之後如何發展，該名男士又會否顏面盡失？下文自有分解。

台灣女星熊熊在節目分享女生床上的善意謊言，純粹為男生留面子。（網上截圖）

綜藝節目《二分之一強》，請來各國的男女，分享最不給男女朋友面子的事，最後在節目尾聲，開始聊到深入的話題，關於床上女生給男士留面子的事例，台灣女星熊熊講到一個女性朋友的經歷，她說有一位較為開放的閨密，跟帥哥聊到一些色情話題，該名男生更吹噓自己的性能力，最後二人回家發生了關係，但過程中卻有蝦碌事件，原來該名男生前戲了1小時，但不是對女士體貼，而是因為下體太過短小，令女方沒有感覺，說到這裡全場嘉賓也忍不住笑起來，戥該名男子可憐。

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熊熊分享朋友的故事，說遇上一名男生，在歡好時遇上尷尬事。（IG圖片）

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前戲1小時其實不是體貼，而是男生的Size太小了。（網上截圖）

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熊熊接著說，她的女友雖然沒有感覺，卻依舊大讚對方厲害，又說受不了，無非是想給對方更多鼓勵，快點完事擺脫對方。此時日本的小百合，則說日本的女子是較為貼心一點，當看到男生累了，開始流汗，感覺到不能做到完，就會「先一步說累了，我想今天還是想睡覺，還是不做好之類，讓他結束。」日本女生表面上較為斯文含蓄，但小百合透露原來她們喜歡賽後檢討，問男方自己的表現如何，仿如睡前的小甜蜜。

日本女生小百合說會給男生留面子，覺得對方不行，會率先說自己感到累了。（網上截圖）

除了台灣及日本，來自美國的崔璀璨，她說在美國時女室友跟男友歡好時，會叫得十分大聲，而且不停高呼「oh my God」，一晚下來足足嗌超過100次，其後崔璀璨問她的女室友是否真的這麼誇張，但對方卻說「當然不是真的，我只是累了，覺得無聊，想要趕快結束。」另一名來自韓國的男子姜勳，他分享了朋友的經歷，說他的男友人自稱每天要跟女友歡好幾次，感覺相當疲累，令一班朋友十分羨慕，但當二人分手後，友人的韓國女友卻爆料說「其實只是小辣椒，而且技巧超爛。」不過女生在床第說的只是善意謊言，想給男士留點面子，大家無需太過認真。