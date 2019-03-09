【超驚艷】阿里山美女引起熱話　純粹賣烤肉千萬不要心邪

港人遊台灣阿里山，當然不會錯過品嚐當地美食烤肉，而近日網上流傳一段烤肉美女的片段，片中所見一名身材惹火，笑容甜美的阿里山姑娘，熟練地在烤肉，由於要長期對著火爐，她的衣著亦頗為涼快，短片曝光後，即有大批網民發起要到該處幫襯，原來該名烤肉美女，是模特兒杜若妍，間中會在家人經營的烤肉店幫忙，至於網民能否一睹芳容，只能看大家運氣。

賣烤肉的杜若妍，年青時相當漂亮，更當上推廣鄒族文化的舞蹈員。（網上圖片）

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該名阿里山烤肉美女，其實是鄒族的原住民杜若妍，樣貌清純可人，嘴角有一個小酒窩，雖然身高只得166cm，但身材卻相當豐滿，早於19歲已投入演藝工作，並擔任模特兒，之後回鄉當上了推廣鄒族文化的舞蹈員，33歲後再到高雄從事商演工作，今年已經36歲的她，外貌完全看不出來，由於家中經營烤肉店，她不時會返回店子幫忙，更成為了生招牌，令不少客人慕名而至。

不少網民慕名而至，都是想一睹烤肉美女杜若妍的芳容。（網上截圖）

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杜若妍雖然正職是模特兒，又不時在Facebook上載靚相，但到了烤肉店，她卻變成另一個人，在店裡忙東忙西，又親自落場烤肉烤香腸，同時要招呼客人，當然不少男客人「醉翁之意不在酒」，到來幫襯純粹想看看這位大美人的真身，她亦任由客人隨便拍片，而杜若妍對於客人要求合照，她亦來者不拒，而短片及合照在網上流傳，變相幫店子做宣傳。據知杜若妍雖然有過幾段感情，始終未能開花結果，而且現時正是單身，自信爆棚的男士，看來是一個不錯的機會。

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